nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля 2023, 12:40

Published 3 февраля 2023, 12:40

Modified 3 февраля 2023, 12:40

Updated 3 февраля 2023, 12:40

Укравшая 500 млн рублей из тюменского банка Инесса Бранденбург должна вернуть деньги

Инесса Бранденбург должна вернуть 545 млн рублей, украденных из тюменского банка

3 февраля 2023, 12:40
Фото: 1MI.

Укравшая 500 млн рублей из тюменского банка Инесса Бранденбург должна вернуть деньги

Гособвинение требует вернуть 545 млн рублей украденных из «Сибирского банка реконструкции и развития». По данным пресс-службы тюменских судов, сейчас по этому делу проходит Инесса Бранденбург
«Гособвинение просит суд назначить ей наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы. Подсудимая признала вину и заключила досудебное соглашении», - отмечает пресс-служба тюменских судов.

Ограбление произошло ещё в 2018 году.

Ранее «Наш город» сообщал, что около 100 тысяч евро, которые были украдены из «Сибирского банка реконструкции и развития», закопали в одном из парков Москвы у пруда.

Украденные деньги тюменского банка закопали в одном из парков Москвы
Узнать подробнее
#Общество#Экономика#Происшествия#Прокуратура#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Дела судебные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика