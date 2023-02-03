Инесса Бранденбург должна вернуть 545 млн рублей, украденных из тюменского банка

Posted 3 февраля 2023, 12:40
Published 3 февраля 2023, 12:40
Modified 3 февраля 2023, 12:40
Updated 3 февраля 2023, 12:40
«Гособвинение просит суд назначить ей наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы. Подсудимая признала вину и заключила досудебное соглашении», - отмечает пресс-служба тюменских судов.
Ограбление произошло ещё в 2018 году.
Ранее «Наш город» сообщал, что около 100 тысяч евро, которые были украдены из «Сибирского банка реконструкции и развития», закопали в одном из парков Москвы у пруда.