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Posted Сегодня, 03:32

Published Сегодня, 03:32

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

«И уже совсем не страшно»: тюменцы рассказали, что на Мельникайте прорвало трубу

3 февраля 2023, 03:32
Фото: Типичная Тюмень

Местные жители жалуются, что в Тюмени каждую зиму прорывает трубы

В паблике «Типичная Тюмень» ночью появилось сообщение от местного жителя. Тюменец, по его словам, не в первый раз становится очевидцем того, как в городе прорывает трубы, и его это очень расстраивает.
Сюжет
Авария
«И снова февраль, снова прорвало где-то… и уже совсем не страшно… почти привыкли, что каждую зиму происходит одно и то же. А просто заменить участок трубы разве нельзя?! Я, конечно, не специалист в данной области, но даже мне понятно, что дороже обходится асфальт, который каждый раз приходится заново укладывать…» — написал автор поста.

Комментаторы узнали по фотографиям, что авария произошла на улице Мельникайте.

Ранее «Наш город» писал, что вчера ночью в многоквартирном доме по улице Олимпийской случился пожар в однокомнатной квартире по вине нетрезвого мужчины. Он получил ожоги и был доставлен в отделение второй городской больницы, но от госпитализации отказался.

Появились данные о состоянии пострадавшего при пожаре на Олимпийской
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#Елена Чебоксарова#Авария#Канализационные трубы#Жалоба#Улица#Мельникайте улица
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