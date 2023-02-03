«И уже совсем не страшно»: тюменцы рассказали, что на Мельникайте прорвало трубу

Местные жители жалуются, что в Тюмени каждую зиму прорывает трубы

В паблике «Типичная Тюмень» ночью появилось сообщение от местного жителя. Тюменец, по его словам, не в первый раз становится очевидцем того, как в городе прорывает трубы, и его это очень расстраивает.

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