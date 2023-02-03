«И уже совсем не страшно»: тюменцы рассказали, что на Мельникайте прорвало трубу

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
«И снова февраль, снова прорвало где-то… и уже совсем не страшно… почти привыкли, что каждую зиму происходит одно и то же. А просто заменить участок трубы разве нельзя?! Я, конечно, не специалист в данной области, но даже мне понятно, что дороже обходится асфальт, который каждый раз приходится заново укладывать…» — написал автор поста.
Комментаторы узнали по фотографиям, что авария произошла на улице Мельникайте.
Ранее «Наш город» писал, что вчера ночью в многоквартирном доме по улице Олимпийской случился пожар в однокомнатной квартире по вине нетрезвого мужчины. Он получил ожоги и был доставлен в отделение второй городской больницы, но от госпитализации отказался.