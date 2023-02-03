Десять дней на личностный рост. Фонд «Поколение» помогает раскрыть новые грани

Участники признают, что это помогает им в дальнейшей жизни, особенно при собеседованиях и при публичных выступлениях. За десять лет участники не только 21 раз провели семинар, но и создали десятки проектов, которые работают в Белгороде, Старом Осколе и Губкине. Но это еще не все творчество. На «поколенческие встречи» приезжают семьи, которые образовались благодаря проекту. В этих семьях уже рождаются дети, которых в организации шутливо называют «новопоколенчиками».