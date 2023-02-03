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Posted 3 февраля, 06:32

Published 3 февраля, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Десять дней на личностный рост. Фонд «Поколение» помогает раскрыть новые грани

3 февраля 2023, 06:32
Благотворительный фонд «Поколение» выступает организатором молодежной площадки «Новое поколение», которая помогает жителям Белгородской области по-новому взглянуть на себя и свою жизнь.
Андрей СкочАндрей Скоч
Андрей Скоч

«Новое поколение» — инициатива, которую предложил основатель и глава фонда Андрей Скоч еще в 2005 году. Лагерь проводится дважды в год — осенью и зимой или весной в санатории «Лесная сказка».

Семинары проходят в течение десяти дней и собирают вместе организаторов, учителей, новичков и «ветеранов». Организаторы — это команда, которая строит и внедряет общую концепцию мероприятия. Приглашенные преподаватели отвечают за образовательную программу. Активисты, которые уже прошли хотя бы один семинар, считаются «ветеранами» и для того, чтобы повторно попасть в лагерь, активно участвуют в организации мероприятий и реализации собственных проектов между семинарами.

Встреча с основателем организации, Андреем Владимировичем Скочем, является традицией для участников. Приезд депутата не является формальностью. Главная цель встречи — обмен опытом с человеком, который отвечает на вопросы и дает советы.

Все десять лет семинаром руководит заслуженный работник искусств России, режиссер, основатель уникальной системы воспитания творческой личности. Актерскому искусству учат не в традиционном смысле, а в смысле работы с собственным телом и умом, умению отделяться от всего лишнего и контролировать свое тело через расслабляющие упражнения, похожие на массаж, через ритм, работу с дыханием.

Участники признают, что это помогает им в дальнейшей жизни, особенно при собеседованиях и при публичных выступлениях. За десять лет участники не только 21 раз провели семинар, но и создали десятки проектов, которые работают в Белгороде, Старом Осколе и Губкине. Но это еще не все творчество. На «поколенческие встречи» приезжают семьи, которые образовались благодаря проекту. В этих семьях уже рождаются дети, которых в организации шутливо называют «новопоколенчиками».

В общей сложности, около 1,5 тысячи человек за десять лет прошли через школу «Новое поколение» и сейчас живут в разных городах.

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