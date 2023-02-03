Депутаты облдумы обсудили ключевые проблемы защиты прав предпринимателей

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В ходе своего выступления Павел Меньщиков отметил, что в текущем году его деятельность заключалась в работе по установлению и защите нарушенных прав предпринимателей.
«В 2022 году мы провели единые дни консультаций для предпринимателей в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Тюмени. Всего за истекший год в днях консультаций приняло участие 455 человек, которым оказано 415 консультаций», — сообщил Меньщиков.
Также во исполнение поручения губернатора Тюменской области. Александра Моора в 2022 году были разработаны памятки по проведению выездной внеплановой проверки и по профилактическому визиту.
В целях реализации задачи по снижению административного давления на бизнес были проведены встречи по обсуждению «индекса административного давления», в которых приняли участие контрольно-надзорные органы: Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, МЧС, Россельзохнадзор, Росздравнадзор, Роструд и Ространснадзор.
«Согласно вашему докладу, согласно расчетам „индекса административного давления“ Тюменская область заняла в 2022 году в общероссийском рейтинге 41 место из 85. В 2021 году регион занимал 5 место. В то же время к расчетным показателем индекса с 2022 года включены национальные рейтинги состояния инвестиционного климата РФ. Какую работу вы планируете проводить в 2023 году по снижению административного давления на предпринимателей в Тюменской области?», — задал вопрос Евгений Макаренко, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.
Докладчик отметил, что вся работа, проводимая с контрольно-надзорными органами будет продолжаться, как и просветительская деятельность, которую необходимо проводить также с участием контрольно-надзорных органов.
«Я с удовольствием буду участвовать в выездных проверках. Все те наработки, весь инструментарий, который мы имеем, я планирую использовать и в дальнейшей работе в 2023 году», — сказал уполномоченный по правам предпринимателей.
Говоря о продолжении работы по правовому просвещению, решению системных проблем предпринимательства, восстановления нарушенных прав, Меньщиков выразил надежду на дальнейшее взаимодействие со всеми органами государственной власти и органами местного самоуправления.
«Одна из основных ваших и наших функций — это встреча с нашими земляками, прием от них обращений. Мы видим, что 388 обращений из них 254 поступили в устной форме. Мы понимаем, что письменные обращения являются значимым фактом. Также, если посмотрим статистику, то увидим, что в 2022 годы поступило меньше 400 обращений, в прошлом году было 500, в позапрошлом — более тысячи. Отсюда возникает вопрос, какой у вас штат рассматривает это количество обращений и какие возможности есть у ваших помощников?» — спросил Глеб Трубин, заместитель председателя комитета по социальной политике.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области ответил, что сотрудников, которые непосредственно рассматривают обращения — три. В их число входят два юриста и один экономист — налоговый консультант.
«Хочу сказать, что на сотрудников, помимо рассмотрения обращений, также возлагаются функции по реализации всех остальных задач — это организация и подготовка просветительских мероприятий и работы по изменению законодательства», — сообщил Меньщиков.
«Вы очень много рассказали о деятельности общественных представителей наших муниципальных образований. У нас 26 городов и районов, но в отчете, в той информации, которую вы предоставили, к сожалению, не везде общественные представители уполномоченного по правам предпринимателей присутствуют. Что на ваш взгляд послужило этому? Может быть вам нужна помощь, в том числе от депутатского корпуса или глав муниципальных образований, чтобы в каждом образовании такие представители работали?», — задал вопрос Артем Зайцев, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.
Докладчик, в лице Меньщикова, согласился с доводами депутата. Он отметил, что задача по увеличению количества задействованных муниципальных образований имеется в его плане.
«Хочу сказать, что деятельность общественных представителей абсолютно безвозмездная. А таким человеком должен быть именно предприниматель — это одно из требований. Не каждый из них готов жертвовать своим временем и уделять общественной работе должное внимание. Поэтому работу в этом направлении я веду. Мы агитируем предпринимателей, но пока не все готовы к нам присоединиться», — объяснил уполномоченный.