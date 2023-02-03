Буцаев: РЭО профинансирует создание комплексов по обращению с ТКО в Подмосковье

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Из заявления главы РЭО Дениса Буцаева следует, что в наблюдательном совете компании была одобрена инициатива о софинансировании проектов в формате предоставления льготных займов из средств ее облигационных выпусков, пишет newsnn.ru.
К концу июня текущего года планируют ввести в строй вторые очереди следующих трех комплексов: «МПК Каширский», «МПК Коломенский» и «Сергиево-Посадский МПК». Каждое из этих предприятий будет дополнительно к действующим мощностям ежегодно обеспечивать обработку по 600 тысяч тонн ТКО. На утилизацию будут каждый год направлять по 300 тысяч тонн.
«То есть 50 процентов поступающих на заводы отходов будут переработаны, что соответствует нашей национальной цели: 100-процентной обработке отходов и снижению захоронения в два раза в 2030 году, - пояснил Буцаев. - Суммарно РЭО выделит на создание этих объектов 6,1 миллиарда рублей. Для финансирования проектов РЭО применяет меру поддержки, которую нам одобрило правительство в прошлом году — предоставление льготных займов за счет средств облигационных выпусков РЭО».
Глава РЭО напомнил о том, что проект реализуют в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Субсидирование части купонного дохода по облигациям РЭО обеспечивает сохранение требуемой рыночной доходности для покупателей бумаг. Кроме того, снижается стоимость финансирования для инвесторов, и в конечном счете будет сдерживаться темп повышения тарифов, заявил Буцаев.
Проекты реализуют работающие в группе компаний «РТ-Инвест» ООО «МПК Коломенский», ООО «Сергиево-Посадский МПК» и ООО «МПК Каширский». Ранее глава РЭО проинформировал о том, что ГК «РТ-Инвест» заняла позицию крупнейшего партнера биржи вторичных материальных ресурсов компании.
Буцаев сообщал ранее о том, что инвестирует 5,2 миллиарда рублей в комплексы на территории Подмосковья. Между тем сумма финансирования изменилась, поскольку специалисты РЭО пересмотрели условия и решили выделить средства в рамках другой меры поддержки через льготный заем за счет выпуска бумаг на бирже. В предыдущих планах значилось финансирование проекта за счет покупки облигаций на основании постановления Правительства России № 1727.