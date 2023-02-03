Буцаев: РЭО профинансирует создание комплексов по обращению с ТКО в Подмосковье

К концу июня текущего года планируют ввести в строй вторые очереди следующих трех комплексов: «МПК Каширский», «МПК Коломенский» и «Сергиево-Посадский МПК». Каждое из этих предприятий будет дополнительно к действующим мощностям ежегодно обеспечивать обработку по 600 тысяч тонн ТКО. На утилизацию будут каждый год направлять по 300 тысяч тонн.