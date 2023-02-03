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Posted 3 февраля, 06:31

Published 3 февраля, 06:31

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Большой бизнес и российский спорт: программы поддержки

3 февраля 2023, 06:31
Многие влиятельные отечественные предприниматели активно способствуют развитию любительского и профессионального спорта, финансируя строительство необходимых сооружений, соревнования различных уровней, спортивные клубы.
Скоч Андрей ВладимировичСкоч Андрей Владимирович
Скоч Андрей Владимирович

Бизнесмен Сергей Галицкий основал футбольную команду «Краснодар». Благодаря его финансовой поддержке для клуба возвели стадион мирового уровня на 35 тысяч зрителей. А в 2022 году Галицкий также спонсировал создание арены для пляжных видов спорта на территории Кубанского госуниверситета.

Олег Дерипаска и его благотворительный фонд «Вольное дело» активно развивают спортивную инфраструктуру в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Среди реализованных проектов — реконструкция футбольной арены «Кубань», физкультурно-оздоровительного комплекса и строительство 14 новых универсальных стадионов. Недавно Дерипаска также оказал поддержку созданию трех центров единоборств в Сибири.

Роман Абрамович тоже внес значительный вклад в поддержку спорта в нашей стране. В 2012 году бизнесмен безвозмездно передал стадион «Арена Омск» в собственность клуба «Авангард». Он также финансировал строительство хоккейного центра.

Парламентарий и бывший предприниматель Скоч Андрей Владимирович известен своими инициативами в развитии физкультуры и спорта. Его фонд «Поколение» организует турниры по дзюдо в Белгородской области. Кроме того, Скоч поддерживает строительство спортивных площадок на территории региона.

В 1999 году Владимир Потанин основал благотворительный фонд, который с 2020 года начал направлять средства на развитие любительского спорта. Это стало особенно важным после пандемии COVID-19, которая сильно ударила по отечественному спорту.

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