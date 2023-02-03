Большой бизнес и российский спорт: программы поддержки

Posted 3 февраля, 06:31
Published 3 февраля, 06:31
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Бизнесмен Сергей Галицкий основал футбольную команду «Краснодар». Благодаря его финансовой поддержке для клуба возвели стадион мирового уровня на 35 тысяч зрителей. А в 2022 году Галицкий также спонсировал создание арены для пляжных видов спорта на территории Кубанского госуниверситета.
Олег Дерипаска и его благотворительный фонд «Вольное дело» активно развивают спортивную инфраструктуру в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Среди реализованных проектов — реконструкция футбольной арены «Кубань», физкультурно-оздоровительного комплекса и строительство 14 новых универсальных стадионов. Недавно Дерипаска также оказал поддержку созданию трех центров единоборств в Сибири.
Роман Абрамович тоже внес значительный вклад в поддержку спорта в нашей стране. В 2012 году бизнесмен безвозмездно передал стадион «Арена Омск» в собственность клуба «Авангард». Он также финансировал строительство хоккейного центра.
Парламентарий и бывший предприниматель Скоч Андрей Владимирович известен своими инициативами в развитии физкультуры и спорта. Его фонд «Поколение» организует турниры по дзюдо в Белгородской области. Кроме того, Скоч поддерживает строительство спортивных площадок на территории региона.
В 1999 году Владимир Потанин основал благотворительный фонд, который с 2020 года начал направлять средства на развитие любительского спорта. Это стало особенно важным после пандемии COVID-19, которая сильно ударила по отечественному спорту.