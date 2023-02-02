Заслуженный тренер РФ Вера Шерегова отмечает юбилей

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Поздравление Вере Шереговой от губернатора Александра Моора передал директор регионального департамента физической культуры и спорта Евгений Хромин, отметив профессиональную эрудицию, организаторские способности, красоту и творческий потенциал Веры Алексевны, её огромные заслуги в развитии танцевального спорта. Он подчеркнул необходимость создания фильма о прославленном коллективе «Формейшн Вера».
Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный назвал Веру Шерегову «особой планетой на небосклоне Тюмени, России и мира», отметив, что её путь был не легким, но всегда результативным.
«Тюмень сегодня — танцующий город. Танцами занимаются и стар, и млад. И это, во многом, заслуга Веры Алексеевны. Она смогла создать атмосферу творчества, успеха, мастерства и, конечно, любви. Символом этого стала команда формейшн, носящая её имя», — отметил Евгений Заболотный.
За 40 лет педагогической деятельности заслуженный работник культуры РФ, профессор Вера Шерегова добилась выдающихся успехов, создав Центр спортивного танца Тюменской области, где воспитываются сотни ребят и вырастают мастера спорта России.