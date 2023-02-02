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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Заслуженный тренер РФ Вера Шерегова отмечает юбилей

2 февраля 2023, 12:25
Фото: Тюменская городская Дума
Основателя прославленной танцевальной команды «Формейшн Вера», участники которой неоднократно становились чемпионами России и мира, поздравили друзья, коллеги и ученики.

Поздравление Вере Шереговой от губернатора Александра Моора передал директор регионального департамента физической культуры и спорта Евгений Хромин, отметив профессиональную эрудицию, организаторские способности, красоту и творческий потенциал Веры Алексевны, её огромные заслуги в развитии танцевального спорта. Он подчеркнул необходимость создания фильма о прославленном коллективе «Формейшн Вера».

Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный назвал Веру Шерегову «особой планетой на небосклоне Тюмени, России и мира», отметив, что её путь был не легким, но всегда результативным.

«Тюмень сегодня — танцующий город. Танцами занимаются и стар, и млад. И это, во многом, заслуга Веры Алексеевны. Она смогла создать атмосферу творчества, успеха, мастерства и, конечно, любви. Символом этого стала команда формейшн, носящая её имя», — отметил Евгений Заболотный.

За 40 лет педагогической деятельности заслуженный работник культуры РФ, профессор Вера Шерегова добилась выдающихся успехов, создав Центр спортивного танца Тюменской области, где воспитываются сотни ребят и вырастают мастера спорта России.

#Тюменская городская Дума#Анна Доронина
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