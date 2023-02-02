Запрет на курение у ТЦ, в Тюмени майор СК получил 9 лет, распознавания лиц в школах

В законопроекте указанно, что гражданам запрещается курение табака и потребление никотинсодержащей продукции на расстоянии менее 15 метров от входов в подъезд или ТЦ. Курение запрещено и в пешеходных переходах, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее пяти метров от входов в помещения бытовых услуг, торговли и общественного питания.