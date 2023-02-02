Запрет на курение у ТЦ, в Тюмени майор СК получил 9 лет, распознавания лиц в школах

Posted Сегодня, 20:24
Published Сегодня, 20:24
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
В Тюменской области ввели запрет на курение возле подъездов и ТЦ.
В законопроекте указанно, что гражданам запрещается курение табака и потребление никотинсодержащей продукции на расстоянии менее 15 метров от входов в подъезд или ТЦ. Курение запрещено и в пешеходных переходах, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее пяти метров от входов в помещения бытовых услуг, торговли и общественного питания.
Насмерть сбившего двух человек майора СК отправили в колонию на 9 лет.
Тюменца лишили звания майора юстиции и запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением машиной на 2 года. Прокуратура запрашивало для подсудимого 9,5 лет колонии.
На суде выяснилось, что сбитые насмерть дорожные рабочие не имели трудовых договоров, по мнению адвоката их следовало считать пешеходами, переходившими дорогу в неположенном месте.
Нашумевшее ДТП произошло в ноябре 2021 года. 34-летний следователь Павел Шадрин, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
В школах Тюмени запустят систему распознавания лиц учеников и всех посетителей.
По данным местных властей, систему планируют внедрять постепенно. Камеры появятся только после разрешения родителей и учеников. На данный момент необходимая инфраструктура для их внедрения уже есть. Техника будет знать лицо сотрудников школ и учащихся.
Новая система сможет определять даже эмоции человека. Это может помочь при возникновении экстренной ситуации в школе.
О внедрении «умных» камер «Наш город» сообщал в октябре прошлого года.