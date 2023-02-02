Ялуторовский молокозавод выпустил 209 тонн молока из сырья неизвестного происхождения

Сотрудник производства находился в маске и соблюдал меры безопасности, однако кислота сначала попала на голову оператора мойки, а потом начала затекать под маску. Действовать сотрудник тоже начал правильно — он тут же побежал под аварийный душ, но и это не спасло его от ожогов. Мужчину пришлось госпитализировать.