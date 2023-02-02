Ялуторовский молокозавод выпустил 209 тонн молока из сырья неизвестного происхождения

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
24 января 2023 года специалисты управления Россельхознадзора наведались на завод АО «Данон Россия», располагающийся в Ялуторовске. Они установили, что 31 декабря 2022 года сотрудники производства оформили производственный сертификат на «молоко обезжиренное» в количестве 209,088 тонн без указания информации об используемом сырье и его объеме.
«Таким образом „молоко обезжиренное“ выработано из сырья неизвестного происхождения, нарушена прослеживаемость. Действия Филиала „Молочный Комбинат „Ялуторовский“ АО „Данон Россия“ по производству „молока обезжиренного“ c отсутствием прослеживаемости, содержат признаки нарушения обязательных требований, Технического регламента Таможенного союза „О безопасности молока и молочной продукции“ ТР ТС 033/2013, Технического регламента Таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“ ТР ТС 021/2011», — сообщили «Нашему городу специалисты ведомства.
Также, в связи с ограничениями, наложенными постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в соотвествии со статьей 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» филиалу «Молочный Комбинат „Ялуторовский“ АО „Данон 063 171 Россия“ объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
«Ранее Управлением на предприятии филиал „Молочный Комбинат „Ялуторовский“ АО „Данон Россия“ нарушения не выявлялись», — сообщили специалисты.
Однако в 2020 году сообщалось, что в молочных продуктах, продаваемых на территории Тюменской области были обнаружены антибиотики, кишечная палочка, дрожжи и плесень.
На запрос «Нашего города» в 2020 году в ведомстве ответили, что среди прочих компаний-производителей, допустивших такие нарушения значился молочный комбинат «Ялуторовский» АО «Данон Россия».
А в 2015 году компанию «Данон Россия» обязали выплатить 109 тысяч рублей бывшему работнику, который получил ожог азотной кислотой на производстве. Несчастный случай произошел как раз в филиале «Молочного комбината „Ялуторовский“.
В прокуратуре тогда сообщали, что при перекачке азотной кислоты в емкость для наведения растворов в складе хранения химических реагентов цеха по производству творожных изделий из-за дефектов оборудования произошел выплеск азотной кислоты.
Сотрудник производства находился в маске и соблюдал меры безопасности, однако кислота сначала попала на голову оператора мойки, а потом начала затекать под маску. Действовать сотрудник тоже начал правильно — он тут же побежал под аварийный душ, но и это не спасло его от ожогов. Мужчину пришлось госпитализировать.
При составлении акта о несчастном случае на производстве было указано, что степень вины сотрудника равняется нулю, а причиной происшествия стало неисправное оборудование и некачественная организация работ.
Тогда суд, рассмотрев дело постановил взыскать с акционерного общества «Данон Россия», (в которое было переименовано акционерное общество «Компания ЮНИМИЛК»), в пользу заявителя 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.