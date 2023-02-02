В Тюменской области создали единую онлайн-платформу грантовых конкурсов

Информационная система «Портал конкурсов на получение субсидий Тюменской области» предназначена для проведения отдельных процедур отбора на предоставление субсидий в электронном виде, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг.