В Тюменской области создали единую онлайн-платформу грантовых конкурсов

Posted 2 февраля 12:05
Published 2 февраля 12:05
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Информационная система «Портал конкурсов на получение субсидий Тюменской области» предназначена для проведения отдельных процедур отбора на предоставление субсидий в электронном виде, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг.
Подать заявку на участие в конкурсе на получение субсидии НКО может онлайн. Система автоматизирует процедуры проведения отборов, обеспечивает единое информационное пространство для организаторов конкурса, экспертов и НКО, делает процесс выбора участников открытым и прозрачным.
Регистрация участников доступна через учетную запись ЕСИА — логин и пароль портала госуслуг.
В системе можно проверить на соответствие требованиям того или иного конкурса. Следить за статусом можно также в личном кабинете НКО.
Внедрение процесса подачи заявок для проведения конкурсов на муниципальном уровне уже проводится и будет происходить для муниципальных образований Тюменской области поэтапно и завершится к началу 2025 года.
Днем ранее «НашГород» писал о том, что опыт Тюменской области в цифровизации заинтересовал власти Тамбовской области. Представители региона приехали в Тюмень, чтобы познакомиться с самыми успешными практиками департамента информатизации ТО.