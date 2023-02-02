nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля 12:05

Published 2 февраля 12:05

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В Тюменской области создали единую онлайн-платформу грантовых конкурсов

2 февраля 2023, 12:05
Фото: сайт правительства Тюменской области
В Тюменкой области все конкурсы на гранты и субсидии теперь будут доступны на единой онлайн-платформе. Сервис создан региональным «Центром информационных технологий» по заказу департамента социального развития Тюменской области.

Информационная система «Портал конкурсов на получение субсидий Тюменской области» предназначена для проведения отдельных процедур отбора на предоставление субсидий в электронном виде, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг.

Подать заявку на участие в конкурсе на получение субсидии НКО может онлайн. Система автоматизирует процедуры проведения отборов, обеспечивает единое информационное пространство для организаторов конкурса, экспертов и НКО, делает процесс выбора участников открытым и прозрачным.

Регистрация участников доступна через учетную запись ЕСИА — логин и пароль портала госуслуг.

В системе можно проверить на соответствие требованиям того или иного конкурса. Следить за статусом можно также в личном кабинете НКО.

Внедрение процесса подачи заявок для проведения конкурсов на муниципальном уровне уже проводится и будет происходить для муниципальных образований Тюменской области поэтапно и завершится к началу 2025 года.

Днем ранее «НашГород» писал о том, что опыт Тюменской области в цифровизации заинтересовал власти Тамбовской области. Представители региона приехали в Тюмень, чтобы познакомиться с самыми успешными практиками департамента информатизации ТО.

Опыт Тюменской области в развитии цифровизации заинтересовал другие регионы
Узнать подробнее
Подпишитесь
Тюменцы стали есть больше пельменей и покупных котлет
8 февраля 04:52
Движение ограничили на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
Сегодня, 08:53
Режим повышенной готовности продлили в Тюменской области
Сегодня, 09:09
Тюменцы заметили кружащий в небе самолет. Что случилось?
Сегодня, 08:16
«Бьют за челку и аниме-принт»: на представителей «ЧВК Редан» объявили охоту
Сегодня, 08:07
Тюменец оскорблениями президента добился установки камеры в подъезде
Сегодня, 10:15