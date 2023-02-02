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Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

В Тюменской области число выданных ипотек сократилось за год на 24%

2 февраля 2023, 07:07
Фото: 1MI

Тюменская область в 2022 году просела по выдаче ипотек

Жители Тюменской области стали меньше брать ипотечных кредитов. По сравнению с 2021 годом число выданных в 2022 году сократилось на 24%. В тоже время размер среднего займа увеличился на 600 тысяч рублей и достиг 3,6 миллионов рублей. Доля просроченной задолженности составила 0,3%.
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Тюмень

По данным аналитиков «ЦИАН», основной спад ипотечных кредитов был зарегистрирован в апреле и мае — на 74-75%. Максимальное число сделок было зафиксировано в марте, когда сделки заключали инвесторы и заемщики, которые ранее получили одобрение банков с низкой ставкой.

В целом по России число ипотечных сделок уменьшилось на 30,5%. За год было выдано 1 миллион 327,3 тысяч ипотечных займов. Годом ранее банки выдали 1 миллион 908,5 тысяч кредитов. При этом средняя ставка по рублевой ипотеке в декабре снизилась до 6,65% годовых. В ноябре 2022 года она находилась на уровне 7,11% годовых. В мае ставка была рекордно низкой — 6,17% годовых.

«Снижение ипотечной ставки, появление собственных программ от застройщиков, в том числе с „нулевыми процентами“, а также — ценовое „меню“, в зависимости от выбора кредитной программы — особенность рынка ипотечного кредитования 2022 года. Без ипотеки мы бы видели гораздо более серьезное снижение рынка как по сделкам, так и стоимости», — отметил руководитель «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на реализацию программы по расселению граждан из аварийного жилья было потрачено 9,5 миллиардов рублей. В 2023 году на переселение жителей региона из ветхих домов выделено порядка 240 миллионов рублей.

 

В Тюменской области потратили 9,5 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Ипотека#Кредиты#Займы и кредиты#Покупка квартир#Тюмень#Тюменская область
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