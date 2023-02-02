В Тюменской области число выданных ипотек сократилось за год на 24%

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
По данным аналитиков «ЦИАН», основной спад ипотечных кредитов был зарегистрирован в апреле и мае — на 74-75%. Максимальное число сделок было зафиксировано в марте, когда сделки заключали инвесторы и заемщики, которые ранее получили одобрение банков с низкой ставкой.
В целом по России число ипотечных сделок уменьшилось на 30,5%. За год было выдано 1 миллион 327,3 тысяч ипотечных займов. Годом ранее банки выдали 1 миллион 908,5 тысяч кредитов. При этом средняя ставка по рублевой ипотеке в декабре снизилась до 6,65% годовых. В ноябре 2022 года она находилась на уровне 7,11% годовых. В мае ставка была рекордно низкой — 6,17% годовых.
«Снижение ипотечной ставки, появление собственных программ от застройщиков, в том числе с „нулевыми процентами“, а также — ценовое „меню“, в зависимости от выбора кредитной программы — особенность рынка ипотечного кредитования 2022 года. Без ипотеки мы бы видели гораздо более серьезное снижение рынка как по сделкам, так и стоимости», — отметил руководитель «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на реализацию программы по расселению граждан из аварийного жилья было потрачено 9,5 миллиардов рублей. В 2023 году на переселение жителей региона из ветхих домов выделено порядка 240 миллионов рублей.