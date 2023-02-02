В Тюменской области число выданных ипотек сократилось за год на 24%

В целом по России число ипотечных сделок уменьшилось на 30,5%. За год было выдано 1 миллион 327,3 тысяч ипотечных займов. Годом ранее банки выдали 1 миллион 908,5 тысяч кредитов. При этом средняя ставка по рублевой ипотеке в декабре снизилась до 6,65% годовых. В ноябре 2022 года она находилась на уровне 7,11% годовых. В мае ставка была рекордно низкой — 6,17% годовых.