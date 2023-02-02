В Тюменской области автолюбителя оштрафовали за парковку у мусорных контейнеров

«В этот раз освободить путь к контейнерам удалось только прибегнув к помощи ГИБДД. За неправильную парковку водителя оштрафовали, а для автомобиля, оказавшегося в неисправном состоянии, был вызван эвакуатор», — сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».