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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

В Тюменской области автолюбителя оштрафовали за парковку у мусорных контейнеров

2 февраля 2023, 04:53
Фото: ООО "ТЭО"
Вызовом эвакуатора и штрафом обернулась для автомобилиста из Тюменской области неправильная парковка у контейнерной площадки.

Оставленный возле контейнерной площадки легковой автомобиль несколько дней мешал вывозу коммунальных отходов в одном из дворов областного центра. На улице Елизарова три дня с большим трудом удавалось очищать только часть ёмкостей — путь экипажу мусоровоза ежедневно преграждала одна и та же машина.

В ситуациях, когда автовладельцы блокируют подъезд к месту сбора отходов, региональный оператор информирует управляющие компании и городские службы, чтобы оперативно найти владельца машины и решить проблему.

«В этот раз освободить путь к контейнерам удалось только прибегнув к помощи ГИБДД. За неправильную парковку водителя оштрафовали, а для автомобиля, оказавшегося в неисправном состоянии, был вызван эвакуатор», — сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

#Вера Романескул#Тюменская область#Общество
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