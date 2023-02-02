В Тюменской области автолюбителя оштрафовали за парковку у мусорных контейнеров

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:55
Оставленный возле контейнерной площадки легковой автомобиль несколько дней мешал вывозу коммунальных отходов в одном из дворов областного центра. На улице Елизарова три дня с большим трудом удавалось очищать только часть ёмкостей — путь экипажу мусоровоза ежедневно преграждала одна и та же машина.
В ситуациях, когда автовладельцы блокируют подъезд к месту сбора отходов, региональный оператор информирует управляющие компании и городские службы, чтобы оперативно найти владельца машины и решить проблему.
«В этот раз освободить путь к контейнерам удалось только прибегнув к помощи ГИБДД. За неправильную парковку водителя оштрафовали, а для автомобиля, оказавшегося в неисправном состоянии, был вызван эвакуатор», — сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».