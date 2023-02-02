В тюменском реабилитационном центре незаконно удерживали людей

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
«В суде установлено, что весной 2017 года 36-летний тюменец незаконно организовал Центр реабилитации лиц зависимых от психоактивных веществ, оказывающий услуги на платной основе. Для работы в нем он привлёк трех своих знакомых (один из которых впоследствии скончался)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Отмечается, что люди содержались в арендованном коттедже, а в дальнейшем — в деревянных домиках в лесу, в антисанитарных условиях. В октябре 2020 года одному из потерпевших удалось сбежать, он сообщил о случившемся в МВД.
В Центре реабилитации прошел обыск, было обнаружено огнестрельное оружие. Каждый из обвиняемых получил 6 лет колонии.
Ранее «Наш город» сообщал, что современный реабилитационный центр на улице Энергостроителей.