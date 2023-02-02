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Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

В тюменском реабилитационном центре незаконно удерживали людей

2 февраля 2023, 11:58
Фото: 1MI

Трое тюменцев незаконно удерживали людей в реабилитационном центре

По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области в Тюмени вынесен приговор по уголовному делу о незаконной организации реабилитационного центра. Трое тюменцев признаны виновными в незаконном лишении свободы, покушении на похищение человека.
«В суде установлено, что весной 2017 года 36-летний тюменец незаконно организовал Центр реабилитации лиц зависимых от психоактивных веществ, оказывающий услуги на платной основе. Для работы в нем он привлёк трех своих знакомых (один из которых впоследствии скончался)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Отмечается, что люди содержались в арендованном коттедже, а в дальнейшем — в деревянных домиках в лесу, в антисанитарных условиях. В октябре 2020 года одному из потерпевших удалось сбежать, он сообщил о случившемся в МВД.

В Центре реабилитации прошел обыск, было обнаружено огнестрельное оружие. Каждый из обвиняемых получил 6 лет колонии.

Ранее «Наш город» сообщал, что современный реабилитационный центр на улице Энергостроителей.

Современный реабилитационный центр появится в Тюмени
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Современный реабилитационный центр появится в Тюмени
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