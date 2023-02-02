В Тюмени установлены паркоматы с возможностью постоплаты

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник рассказал, что, к примеру, после работы водитель вполне может подойти к паркомату и произвести оплату за то время, в течение которого он находился на стоянке. После внесения необходимой суммы автомобилист должен в течение 15 минут выехать оттуда.
Санник напомнил, что оплатить можно только с банковских карт, наличные не принимаются. Для оплаты будет доступно несколько способов на выбор, он порекомендовал воспользоваться мобильным приложением.
Ранее «Наш город» сообщал, что со следующей недели в платном режиме начнут работать еще четыре зоны паковочных мест.