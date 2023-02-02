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Posted Сегодня, 15:42

Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Тюмени установлены паркоматы с возможностью постоплаты

2 февраля 2023, 15:42
Фото: 1MI

В администрации Тюмени предусмотрели возможность постоплаты парковок

37 новых паркоматов с сенсорными экранами заработают в Тюмени с 6 февраля. На них предусмотрели возможность для водителей заплатить за место только после того, как они покинут стоянку, сообщают в гордаминистрации.

Директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник рассказал, что, к примеру,  после работы водитель вполне может подойти к паркомату и произвести оплату за то время, в течение которого он находился на стоянке. После внесения необходимой суммы автомобилист должен в течение 15 минут выехать оттуда. 

Санник напомнил, что оплатить можно только с банковских карт, наличные не принимаются. Для оплаты будет доступно несколько способов на выбор, он порекомендовал воспользоваться  мобильным приложением.

Ранее «Наш город» сообщал, что со следующей недели в платном режиме начнут работать еще четыре зоны паковочных мест. 

Стали известны подробности о тарифах на новых парковках
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#Парковки#Паркинг#Автомобилисты#Стоянка#Водители#Оплата услуг#Оплата#Елена Чебоксарова
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