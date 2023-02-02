В Тюмени установлены паркоматы с возможностью постоплаты

Директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник рассказал, что, к примеру, после работы водитель вполне может подойти к паркомату и произвести оплату за то время, в течение которого он находился на стоянке. После внесения необходимой суммы автомобилист должен в течение 15 минут выехать оттуда.