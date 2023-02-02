В Тюмени на улице 50 лет Октября внедорожник въехал в легковушку. Фото

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Ущерб от ДТП небольшой, машины перекрыли одну полосу движения. Пострадавших нет. В районе улицы 50 лет Октября, 62а возникла пробка.
По данным 2ГИС, 2 февраля в час пик отмечаются заторы в семь баллов. При выезде из города серьёзных заторов не фиксируется. К 17:45 в Тюмени произошло 5 дорожных происшествий.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погибли 4 человека. В среду здесь столкнулись Lada и грузовик MAN.