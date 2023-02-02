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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Тюмени на улице 50 лет Октября внедорожник въехал в легковушку. Фото

2 февраля 2023, 13:03
Фото: 2ГИС

Дорогой внедорожник въехал в легковушку на улице 50 лет Октября в Тюмени. Фото

В областной столице 2 февраля в районе перекрёстке 50 лет Октября и Пермякова паркетный внедорожник въехал в легковушку, сообщают пользователи сервиса 2ГИС. В этом районе движение серьёзно затруднено.

Ущерб от ДТП небольшой, машины перекрыли одну полосу движения. Пострадавших нет. В районе улицы 50 лет Октября, 62а возникла пробка.

По данным 2ГИС, 2 февраля в час пик отмечаются заторы в семь баллов. При выезде из города серьёзных заторов не фиксируется. К 17:45 в Тюмени произошло 5 дорожных происшествий.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погибли 4 человека. В среду здесь столкнулись Lada и грузовик MAN.

На тюменской трассе в ДТП погибли 4 человека
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Водители#Дороги#Безопасность на дорогах#Погода#Пробка
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