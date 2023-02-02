В Тюмени и Тобольске модернизируют коммунальную инфраструктуру за 3 мдрд рублей

Еще 3,8 миллиона рублей будет потрачено на модернизацию лифтовой системы UNGERT elevators, состоящий из двух лифтов. «Монтируемые комплектующие должны быть новыми, ранее не использованными, не восстановленными, не снятыми с производства и не должны иметь дефектов.