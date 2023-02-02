В Тюмени и Тобольске модернизируют коммунальную инфраструктуру за 3 мдрд рублей

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
На совещании присутствовали Ирек Файзуллин, Игорь Шувалов, Ильшат Шагиахметов.
«134 км коммунальных сетей, две котельные и водопроводную насосную станцию заменим и построим в регионе по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры», - сообщил Александр Моор.
Работы будут проведены в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Тюменском районе и Заводоуковске. Ожидается, что после завершения всех работ улучшится качество предоставляемых услуг почти для 23 000 человек. Большая часть направленных средств – это частные инвестиции и деньги Фонда развития территорий. Общая стоимость программы 3,8 млрд рублей.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что на выполнение ремонтных работ в помещениях Музейного комплекса имени Словцова и модернизацию лифтового оборудования потратят около десяти миллионов рублей. Согласно документации, ремонт в помещениях Музейного комплекса должен закончиться 1 мая 2023 года. Подрядчику предстоит выполнить демонтаж подвесного потолка, стен, светильников, установить электротехнические устройства, сантехнические приборы, видеокамеры, информационные розетки у поста охраны, металодетекторные рамки, ПО Macroscop для системы видеонаблюдения.
Еще 3,8 миллиона рублей будет потрачено на модернизацию лифтовой системы UNGERT elevators, состоящий из двух лифтов. «Монтируемые комплектующие должны быть новыми, ранее не использованными, не восстановленными, не снятыми с производства и не должны иметь дефектов.