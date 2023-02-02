В отдел по особо важным делам тюменского СКР назначили нового руководителя

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
«Руководитель: Шауцуков Тимур Михайлович», — сообщается на сайте СКР по Тюменской области.
В 2011 году Тимур Шауцуков прокомментировал убийство студента медакадемии Михаила Кирьянова. Тогда свою вину частично признал 23-летний Евгений Конев.
Ранее «Наш город» сообщал, что в январе в Тюмень к сотрудникам УМВД приехали проверяющие из Москвы с проверкой. Обычно министерские проверки проводятся комиссией раз в несколько лет и проверяющие обращают внимание на устранение ранее выявленных нарушений.