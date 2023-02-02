В отдел по особо важным делам тюменского СКР назначили нового руководителя

Ранее «Наш город» сообщал, что в январе в Тюмень к сотрудникам УМВД приехали проверяющие из Москвы с проверкой. Обычно министерские проверки проводятся комиссией раз в несколько лет и проверяющие обращают внимание на устранение ранее выявленных нарушений.