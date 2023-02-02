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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

В отдел по особо важным делам тюменского СКР назначили нового руководителя

2 февраля 2023, 14:04
Фото: 1MI

В тюменском Следственном комитете произошли кадровые перестановки

На сайте СКР по Тюменской области появилась информация о руководителе второго отдела по расследованию особо важных дел. Им стал Тимур Шауцуков. По данным «Нашего города», в 2011 году он руководил следственным отделом по Ленинскому АО Тюмени.
«Руководитель: Шауцуков Тимур Михайлович», — сообщается на сайте СКР по Тюменской области.

В 2011 году Тимур Шауцуков прокомментировал убийство студента медакадемии Михаила Кирьянова. Тогда свою вину частично признал 23-летний Евгений Конев.

Ранее «Наш город» сообщал, что в январе в Тюмень к сотрудникам УМВД приехали проверяющие из Москвы с проверкой. Обычно министерские проверки проводятся комиссией раз в несколько лет и проверяющие обращают внимание на устранение ранее выявленных нарушений.

К сотрудникам УМВД в Тюмень приехали из Москвы с проверкой
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#СКР#Новые назначения#Дела судебные#Раскрываемость преступлений#Работа
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