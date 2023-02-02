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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

В больнице Тобольска разгласили персональные данные пациентки

2 февраля 2023, 12:23
Фото: 1MI

В тюменской больнице разгласили персональные данные женщины

Жительнице Тобольске распечатали направление на анализы с персональными данными другого пациента. Об этом она сообщила в паблике «Типичный Тобольск», 2 февраля. В Областной больнице №3 проведут проверку.

Данные были указаны на обороте направления.

«В детской поликлинике дали направление на анализы, напечатали на черновиках. А там персональные данные пациентов. ФИО, адрес, телефон, паспортные данные» — сообщила жительница города в группе «Типичный Тобольск».

В региональном депздраве по этому поводу проведут проверку.

Ранее «Наш город» сообщал, что в ноябре 2022 года часть базы данных 4 млн клиентов провайдера «Дом.ру» оказалась в открытом доступе.

Часть базы данных 4 млн клиентов провайдера «Дом.ру» оказалась в открытом доступе
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Часть базы данных 4 млн клиентов провайдера «Дом.ру» оказалась в открытом доступе
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#Общество#Тюменцы#Жалобы#Больницы#Персональные данные#Личные данные#Архивные данные#Экономика#Александр Мязин
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