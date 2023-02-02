В больнице Тобольска разгласили персональные данные пациентки

В тюменской больнице разгласили персональные данные женщины

Жительнице Тобольске распечатали направление на анализы с персональными данными другого пациента. Об этом она сообщила в паблике «Типичный Тобольск», 2 февраля. В Областной больнице №3 проведут проверку.