В больнице Тобольска разгласили персональные данные пациентки

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Данные были указаны на обороте направления.
«В детской поликлинике дали направление на анализы, напечатали на черновиках. А там персональные данные пациентов. ФИО, адрес, телефон, паспортные данные» — сообщила жительница города в группе «Типичный Тобольск».
В региональном депздраве по этому поводу проведут проверку.
Ранее «Наш город» сообщал, что в ноябре 2022 года часть базы данных 4 млн клиентов провайдера «Дом.ру» оказалась в открытом доступе.