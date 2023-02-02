В Березняковском может появиться улица в честь героя прошлого столетия

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
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Updated Сегодня, 15:17
Высказать свое мнение имеет право каждый неравнодушный тюменец. Для этого можно лично явиться в департамент по адресу Орджоникидзе, 24, или выразить свое мнение дистанционно, отправив сообщение на электронную почту ведомства. В случае положительного решения улица появится на территории планировочного района № 1 «Березняковский». Оно будет принято двенадцатого февраля.
Денис Зырянов — матрос на крейсере «Варяг» на Тихоокеанском флоте, награжденный медалью, защитник Родины в период ВОВ. Его отец был героем битвы при Чемульпо в ходе русско-японской войны.
Ранее «Наш город» сообщал, что жилой дом по улице Индустриальная, 47, находится в аварийном состоянии.