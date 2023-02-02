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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

В Березняковском может появиться улица в честь героя прошлого столетия

2 февраля 2023, 15:03
Фото: 1MI

В Тюмени хотят назвать улицу в честь героя русско-японской войны

Общественники предложили назвать одну из тюменских улиц именем героя русско-японской войны Дениса Зырянова. Инициативу будут рассматривать на очередном заседании комиссии, рассказали в городском департаменте земельных отношений и градостроительства.

Высказать свое мнение имеет право каждый неравнодушный тюменец. Для этого можно лично явиться в департамент по адресу Орджоникидзе, 24, или выразить свое мнение дистанционно, отправив сообщение на электронную почту ведомства. В случае положительного решения улица появится на территории планировочного района № 1 «Березняковский». Оно будет принято двенадцатого февраля.

Денис Зырянов — матрос на крейсере «Варяг» на Тихоокеанском флоте, награжденный медалью, защитник Родины в период ВОВ. Его отец был героем битвы при Чемульпо в ходе русско-японской войны.

Ранее «Наш город» сообщал, что жилой дом по улице Индустриальная, 47, находится в аварийном состоянии.

В Тюмени разрушается жилой дом на улице Индустриальной
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#Елена Чебоксарова#Великая Отечественная война#Война#Герой России#Герой СССР#Улица
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