В Березняковском может появиться улица в честь героя прошлого столетия

Высказать свое мнение имеет право каждый неравнодушный тюменец. Для этого можно лично явиться в департамент по адресу Орджоникидзе, 24, или выразить свое мнение дистанционно, отправив сообщение на электронную почту ведомства. В случае положительного решения улица появится на территории планировочного района № 1 «Березняковский». Оно будет принято двенадцатого февраля.