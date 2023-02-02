В 2022 году «Россети Тюмень» подключили к электросетям 7 тысяч новых потребителей

Абсолютным лидером спроса на услугу технологического присоединения в макрорегионе стала Тюменская область, в которой сосредоточены энергообъекты «Россети Тюмень» низкого класса напряжения 0,4 — 10 кВ. Количество заявок от жителей региона в 2022 году увеличилось на 15% по сравнению с 2021 годом, и на 100% превысило показатель доковидного 2019 года.