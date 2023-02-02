В 2022 году «Россети Тюмень» подключили к электросетям 7 тысяч новых потребителей

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Большую часть новых клиентов (свыше 90%) составили бытовые потребители: подключены более 6,5 тысячи домов, построек и других частных объектов. Суммарная выданная мощность превысила 250 МВт.
Абсолютным лидером спроса на услугу технологического присоединения в макрорегионе стала Тюменская область, в которой сосредоточены энергообъекты «Россети Тюмень» низкого класса напряжения 0,4 — 10 кВ. Количество заявок от жителей региона в 2022 году увеличилось на 15% по сравнению с 2021 годом, и на 100% превысило показатель доковидного 2019 года.
Для выполнения существенно увеличившегося объема заявок на технологическое присоединение (ТП), обусловленного бурной застройкой «столичного» района, компания в 2022 году изменила подход к организации работ. В частности, привлечены 18 дополнительных бригад, а затраты на проведение работ увеличены в 2 раза — до 850 млн рублей.
Энергетики отмечают, что порядка 600 договоров ТП, или около 9% от общего объема, не были исполнены по вине заявителей. Практически каждый десятый заявитель нарушил условия договора и своевременно не подготовил объект для подключения электричества.
По словам заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг «Россети Тюмень» Елены Баклановой, ключевым вызовом развития энергоинфраструктуры в регионе является грамотное планирование земельных участков.
«Мы неоднократно отмечали отсутствие коридоров под инженерные сети при отведении земель, а также несвоевременную и неполную подачу заявок на ТП застройщиками в угоду мнимой экономии. В итоге страдают простые люди. Задачи перспективного строительства требуют синхронного развития инфраструктуры. Пора начать разрабатывать мастер-планы освоения территорий и привлекать к взаимодействию ресурсоснабжающие организации. В части электросетей такие компетенции у нас есть», — отметила Елена Бакланова.