Тюменский отельер может лишиться гостиницы из-за долга в 96 млн рублей

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
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Updated Сегодня, 11:36
Иск поступил 30 января, по делу № А70-1503/2023 подробности иска уточняются.
Стоит отметить, что по данным СБИС приостановлены операции по счётам ООО «Отельер-Сервис», этой фирмой тоже владеет Борис Фрайштетер. В прошлом году организация отчиталась об убытке почти в 2 млн рублей.
Тюменскому предпринимателю принадлежит отель «Бест Вестерн Плюс Спасская», сообщает РБК Тюмень.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продали старинное здание бывшему владельцу «Конюшни».