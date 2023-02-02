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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Тюменский отельер может лишиться гостиницы из-за долга в 96 млн рублей

2 февраля 2023, 11:24
Фото: 1MI

Тюменский отельер из-за долгов может лишиться гостиницы

В Тюменской области компания ООО «Карьердорстрой» подала иск к ИП Фрайштетер Борис Витальевич на сумму 96 млн рублей. По данным картотеки арбитражных дел, заседание ещё не назначено.

Иск поступил 30 января, по делу № А70-1503/2023 подробности иска уточняются. 

Стоит отметить, что по данным СБИС приостановлены операции по счётам ООО «Отельер-Сервис», этой фирмой тоже владеет Борис Фрайштетер. В прошлом году организация отчиталась об убытке почти в 2 млн рублей.

Тюменскому предпринимателю принадлежит отель «Бест Вестерн Плюс Спасская», сообщает РБК Тюмень. 

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продали старинное здание бывшему владельцу «Конюшни».

В Тюмени продали старинное здание бывшему владельцу «Конюшни»
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Экономика#Дела судебные#Арбитражный суд#Займы и кредиты
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