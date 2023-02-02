Тюменские власти ищут подрядчика для прокладки новых дорог

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
В ведомстве напомнили, что в прошлом году приступили к строительству улицы Тимофея Кармацкого, которая станет основной магистралью района Алебашево, позволяющей соединить Мельникайте и Алебашевскую. Ее планируют завершить к концу текущего года в рамках программы «Стимул», благодаря которой появились улицы В. Трофимовой и К. Посьета.
Ранее «Наш город» сообщал, что при строительстве автотрассы в ЯНАО раскрыли кражу. Следственный комитет возбудил угловое дело.