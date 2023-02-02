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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

Тюменские власти ищут подрядчика для прокладки новых дорог

2 февраля 2023, 17:06
Фото: ГУС ТО

В Тюмени скоро появится несколько новых улиц

В квартале городских улиц Алебашевской — Дружбы — Мельникайте — реки Тура собираются проложить около 2 км дорог, и скоро в этих целях будут искать подрядчика, сообщают в ГУС ТО.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году приступили к строительству улицы Тимофея Кармацкого, которая станет основной магистралью района Алебашево, позволяющей соединить Мельникайте и Алебашевскую. Ее планируют завершить к концу текущего года в рамках программы «Стимул», благодаря которой появились улицы В. Трофимовой и К. Посьета.

Ранее «Наш город» сообщал, что при строительстве автотрассы в ЯНАО раскрыли кражу. Следственный комитет возбудил угловое дело.

При строительстве дороги в ЯНАО украли 7,5 млн рублей. Кражу раскрыла Тюменская ФСБ
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#Елена Чебоксарова#Улица#Мельникайте улица#Дороги#Строительство#Проект#Подрядчик#Река Тура#Микрорайон Тура
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