Тюменские власти ищут подрядчика для прокладки новых дорог

В ведомстве напомнили, что в прошлом году приступили к строительству улицы Тимофея Кармацкого, которая станет основной магистралью района Алебашево, позволяющей соединить Мельникайте и Алебашевскую. Ее планируют завершить к концу текущего года в рамках программы «Стимул», благодаря которой появились улицы В. Трофимовой и К. Посьета.