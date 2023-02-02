Тюменские школы усиленно борются с поступлением информации о лжеминировании

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
В основном такие сообщения поступали на корпоративную почту образовательных организаций от анонимных адресатов. Разрабатываемый спецпроект должен помочь в борьбе с лжеминерами методом фильтрации сообщений. Однако он может блокировать только те письма, которые приходят на корпоративный e-mail. Если же поступили анонимный звонок или бумажное письмо, то от ложной информации это не защитит.
Ранее «Наш город» сообщал, что на e-mail учебных заведений Ишима и Тобольска в конце прошлого года поступали письма о возможном минировании школ.