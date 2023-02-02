nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

Тюменские школы усиленно борются с поступлением информации о лжеминировании

2 февраля 2023, 16:25
Фото: 1MI

В Тюменской области разрабатывают ресурс блокировки для борьбы с лжеминированием

В течение 2022 года и в начале текущего года в школы и другие образовательные учреждения нашего региона поступали сообщения о минировании, которые впоследствии оказывались ложными. В связи с этим скоро появится ресурс, который должен предотвратить подобное явление.

В основном такие сообщения поступали на корпоративную почту образовательных организаций от анонимных адресатов. Разрабатываемый спецпроект должен помочь в борьбе с лжеминерами методом фильтрации сообщений. Однако он может блокировать только те письма, которые приходят на корпоративный e-mail. Если же поступили анонимный звонок или бумажное письмо, то от ложной информации это не защитит.

Ранее «Наш город» сообщал, что на e-mail учебных заведений Ишима и Тобольска в конце прошлого года поступали письма о возможном минировании школ.

Причиной эвакуации в школах Тобольска и Ишима стали сообщения о минировании
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Минирование#Школы#Сообщения#Письма#Письмо#Ресурсы#Информация#Ложный вызов#Ложная тревога
Подпишитесь
«Наказали по-минимуму»: подробности дела Павла Шадрина
Сегодня, 11:20
Ялуторовский молокозавод выпустил 209 тонн молока из сырья неизвестного происхождения
Сегодня, 12:26
Мужчина выпал из окна дома на Геологоразведчиков в Тюмени
Сегодня, 10:16
В больнице Тобольска разгласили персональные данные пациентки
Сегодня, 12:23
В тюменском реабилитационном центре незаконно удерживали людей
Сегодня, 11:58
Тюменский отельер может лишиться гостиницы из-за долга в 96 млн рублей
Сегодня, 11:24