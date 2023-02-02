Тюменские компании, в штате которых есть люди с ОВЗ, номинированы на конкурс

Posted 2 февраля 12:46
Published 2 февраля 12:46
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Победителей определит Министерство труда и социального развития России по итогам работы 2022 года. Итоги федерального этапа будут подведены в марте 2023 года. Конкурсанты, вошедшие в топ-3, будут награждены благодарственным письмом министра труда и социальной защиты РФ.
Тюменскую область представили — «Областная спортивная школа олимпийского резерва»; «Областная больница №13» в Исетском; «Роддом №2» и Областная больница № 4 в Ишиме.
В целом, по итогам прошлого года в регионе при содействии службы занятости работодателями трудоустроено более 1700 человек, создано более одной тысячи дополнительных рабочих мест, принято на общественные работы 72 инвалида.
Стоит отметить, что мероприятия по поддержке людей с инвалидностью — один из приоритетов в работе правительства Тюменской области. Так, в 2021 году на трехлетний период в области утверждена программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, помощи в их адаптации, получении профессиональных навыков.