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Posted 2 февраля 12:46

Published 2 февраля 12:46

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Тюменские компании, в штате которых есть люди с ОВЗ, номинированы на конкурс

2 февраля 2023, 12:46
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
Тюменские работодатели, обеспечивающие трудоустройство участников чемпионатов «Абилимпикс», могут войти во всероссийский рейтинг. В этом году на конкурс от региона номинированы четыре организации, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Победителей определит Министерство труда и социального развития России по итогам работы 2022 года. Итоги федерального этапа будут подведены в марте 2023 года. Конкурсанты, вошедшие в топ-3, будут награждены благодарственным письмом министра труда и социальной защиты РФ.

Тюменскую область представили — «Областная спортивная школа олимпийского резерва»; «Областная больница №13» в Исетском; «Роддом №2» и Областная больница № 4 в Ишиме.

В целом, по итогам прошлого года в регионе при содействии службы занятости работодателями трудоустроено более 1700 человек, создано более одной тысячи дополнительных рабочих мест, принято на общественные работы 72 инвалида.

Стоит отметить, что мероприятия по поддержке людей с инвалидностью — один из приоритетов в работе правительства Тюменской области. Так, в 2021 году на трехлетний период в области утверждена программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, помощи в их адаптации, получении профессиональных навыков.

 

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