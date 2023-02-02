Тюменские компании, в штате которых есть люди с ОВЗ, номинированы на конкурс

Стоит отметить, что мероприятия по поддержке людей с инвалидностью — один из приоритетов в работе правительства Тюменской области. Так, в 2021 году на трехлетний период в области утверждена программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, помощи в их адаптации, получении профессиональных навыков.