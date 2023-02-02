Тюменские депутаты спорят из-за допуска иноагентов к выборам

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Вершинин отметил, что иноагентам не место в органах власти и их допуск к выборам может угрожать безопасности страны. В свою очередь единоросс Владимир Ульянов отметил, лицо, признанное иноагентов имеет такие же выборные права, как и остальные.
Председатель облизбиркома Игорь Халин отметил, что инициатором данного закона избирком не является. Ведомство лишь корректируют региональное законодательство в соответствии с федеральным.
Ранее «Наш Город» писал, в Тюменской области к участию в выборах губернатора, депутатов регионального парламента допустят кандидатов-иноагентов. Соответствующий закон был принят в апреле 2021 года Государственной думой РФ. Согласно нововведению, кандидаты, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, могут участвовать в выборах, но будут обязаны информировать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию.