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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Тюменские депутаты спорят из-за допуска иноагентов к выборам

2 февраля 2023, 08:03
Фото: 1MI

Тюменский депутат раскритиковал решение о допуске иноагентов к выборам

Депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин возмутился решением областной избирательной комиссии, согласно которому теперь к выборам будут допущены иноагенты. Конфликт между представителей фракции ЛДПР и депутатами произошел во время сегодняшнего заседания регионального парламента.
Сюжет
Тюмень

Вершинин отметил, что иноагентам не место в органах власти и их допуск к выборам может угрожать безопасности страны. В свою очередь единоросс Владимир Ульянов отметил, лицо, признанное иноагентов имеет такие же выборные права, как и остальные.

Председатель облизбиркома Игорь Халин отметил, что инициатором данного закона избирком не является. Ведомство лишь корректируют региональное законодательство в соответствии с федеральным.

Ранее «Наш Город» писал, в Тюменской области к участию в выборах губернатора, депутатов регионального парламента допустят кандидатов-иноагентов. Соответствующий закон был принят в апреле 2021 года Государственной думой РФ. Согласно нововведению, кандидаты, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, могут участвовать в выборах, но будут обязаны информировать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию.

В Тюменской области до выборов допустят иноагентов
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#Общество#Тюменская областная Дума#Выборы#Выборы губернатора#Депутаты#Кандидаты в депутаты#Избирательная комиссия#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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