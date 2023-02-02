Старейший участник Олимпийских игр умер в возрасте 107 лет

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Старейший участник Олимпийских игр уругваец Феликс Синра скончался на 108-м году жизни, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на немецкие СМИ.
О смерти участника летней Олимпиаде 1948 года в Лондоне сообщила его дочь Магдалена. Феликс Сьенра выступал в парусном спорте и занял на Олимпиаде шестое место.
После смерти Синры старейшим из ныне живущих участников Олимпийских игр стал серебряный и бронзовый призер Олимпиады 1952 года в Хельсинки в командном и личном троеборье немец Вилли Бюзинг, который 2 марта может отпраздновать свое 102-летие.