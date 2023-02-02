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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Старейший участник Олимпийских игр умер в возрасте 107 лет

Сегодня, 10:24
Уругваец Феликс Синра был участником на летней Олимпиаде 1948 года в Лондоне.

Старейший участник Олимпийских игр уругваец Феликс Синра скончался на 108-м году жизни, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на немецкие СМИ.

О смерти участника летней Олимпиаде 1948 года в Лондоне сообщила его дочь Магдалена. Феликс Сьенра выступал в парусном спорте и занял на Олимпиаде шестое место.

После смерти Синры старейшим из ныне живущих участников Олимпийских игр стал серебряный и бронзовый призер Олимпиады 1952 года в Хельсинки в командном и личном троеборье немец Вилли Бюзинг, который 2 марта может отпраздновать свое 102-летие.

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