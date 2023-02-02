Старейший участник Олимпийских игр умер в возрасте 107 лет

После смерти Синры старейшим из ныне живущих участников Олимпийских игр стал серебряный и бронзовый призер Олимпиады 1952 года в Хельсинки в командном и личном троеборье немец Вилли Бюзинг, который 2 марта может отпраздновать свое 102-летие.