Стало известно, почему «ПСЖ» не смог подписать Малкома

Posted Сегодня, 20:23
Published Сегодня, 20:23
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на французские СМИ.
По данным источника, чемпион Франции хотел пригласить игрока на бесплатной основе, а именно – чтоб он приостановил контракт с российским клубом и уехал в Париж.
Трансфер не состоялся, так как в договоре игрока прописан пункт о невозможности приостановки соглашения в одностороннем порядке.
Впрочем, «Зенит» сообщил «ПСЖ», что готов отпустить бразильца, но потребовал за него 30 млн евро. Парижан эти условия не устроили и они отказались от сделки.
25-летний Малком перешел в «Зенит» летом 2019-го. Он был куплен у «Барселоны» за 40 млн евро. В нынешнем сезоне РПЛ форвард провел 17 матчей, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.