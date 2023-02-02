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Posted Сегодня, 20:23

Published Сегодня, 20:23

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

Стало известно, почему «ПСЖ» не смог подписать Малкома

Сегодня, 20:23
«ПСЖ» пытался подписать форварда «Зенита» Малкома.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на французские СМИ.

 

По данным источника, чемпион Франции хотел пригласить игрока на бесплатной основе, а именно – чтоб он приостановил контракт с российским клубом и уехал в Париж.

 

Трансфер не состоялся, так как в договоре игрока прописан пункт о невозможности приостановки соглашения в одностороннем порядке.

 

Впрочем, «Зенит» сообщил «ПСЖ», что готов отпустить бразильца, но потребовал за него 30 млн евро. Парижан эти условия не устроили и они отказались от сделки.

 

25-летний Малком перешел в «Зенит» летом 2019-го. Он был куплен у «Барселоны» за 40 млн евро. В нынешнем сезоне РПЛ форвард провел 17 матчей, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.

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