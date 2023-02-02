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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Систему распознавания лиц установят в школах Тюмени

2 февраля 2023, 10:30
Фото: 1MI

В школах Тюмени установят систему распознавания лиц

В тюменских школах планируют запуск системы распознавания лиц. Об этом сообщил глава департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов в ходе пресс-конференции.

Камеры появятся только после разрешения родителей и учеников.

На данный момент необходимая инфраструктура для внедрения камер и системы распознавания лиц уже есть. Техника будет знать лицо сотрудников школ и учащихся.

Предполагается, что камеры могут распознавать эмоции человека. Это может помочь при возникновении экстренной ситуации в школе.

О внедрении «умных» камер «Наш город» сообщал в октябре прошлого года. Данная система может быть использована и в автобусах.

В школах и автобусах Тюмени могут внедрить систему распознавания лиц
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Экономика#Деньги#Школы#Музыкальные школы
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