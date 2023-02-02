Систему распознавания лиц установят в школах Тюмени

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Камеры появятся только после разрешения родителей и учеников.
На данный момент необходимая инфраструктура для внедрения камер и системы распознавания лиц уже есть. Техника будет знать лицо сотрудников школ и учащихся.
Предполагается, что камеры могут распознавать эмоции человека. Это может помочь при возникновении экстренной ситуации в школе.
О внедрении «умных» камер «Наш город» сообщал в октябре прошлого года. Данная система может быть использована и в автобусах.