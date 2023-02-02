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Posted 2 февраля 12:40

Published 2 февраля 12:40

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

С начала года в Тюменской области введено в эксплуатацию 237,6 тыс. кв. метров жилья

2 февраля 2023, 12:40
Фото: 1MI
В январе 2023 года на территории Тюменской области введено в эксплуатацию 237,593 тыс. кв. метров жилья. Это почти на треть больше, чем было введено в январе прошлого года, сообщает главное управление строительства региона.

63% от общего ввода составили многоквартирные дома. Застройщиками введено почти 149 тыс. кв. метров жилья. 37%, или 88,6 тыс. квадратных метров зарегистрировано в сфере индивидуального жилищного строительства.

«В этом году прогнозируются такие же высокие объёмы ввода жилья, как и в прошлом строительном сезоне, когда в регионе был поставлен своеобразный рекорд. Учитывая первичные данные, можно сказать, что цель регионального проекта „Жильё“ в 2023 году вполне достижима», — пояснили в ГУС Тюменской области.

Также тюменские застройщики продолжают работать над новыми проектами, только в январе им выдано 10 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью жилья 32,389 тыс. кв. метров.

На сегодня в регионе в стадии строительства находятся 311 многоквартирных домов общей площадью жилья 3,4 млн кв. метров.

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