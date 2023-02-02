nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля 2023, 12:40

Published 2 февраля 2023, 12:40

Modified 27 февраля 2023, 12:45

Updated 27 февраля 2023, 12:45

С начала года в Тюменской области введено в эксплуатацию 237,6 тыс. кв. метров жилья

С начала года в Тюменской области введено в эксплуатацию 237,6 тыс. кв. метров жилья

2 февраля 2023, 12:40
Фото: 1MI.
В январе 2023 года на территории Тюменской области введено в эксплуатацию 237,593 тыс. кв. метров жилья. Это почти на треть больше, чем было введено в январе прошлого года, сообщает главное управление строительства региона.

63% от общего ввода составили многоквартирные дома. Застройщиками введено почти 149 тыс. кв. метров жилья. 37%, или 88,6 тыс. квадратных метров зарегистрировано в сфере индивидуального жилищного строительства.

«В этом году прогнозируются такие же высокие объёмы ввода жилья, как и в прошлом строительном сезоне, когда в регионе был поставлен своеобразный рекорд. Учитывая первичные данные, можно сказать, что цель регионального проекта „Жильё“ в 2023 году вполне достижима», — пояснили в ГУС Тюменской области.

Также тюменские застройщики продолжают работать над новыми проектами, только в январе им выдано 10 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью жилья 32,389 тыс. кв. метров.

На сегодня в регионе в стадии строительства находятся 311 многоквартирных домов общей площадью жилья 3,4 млн кв. метров.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика