Россия теряет население уже пять лет подряд

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Последние 5 лет в стране постоянно сокращается население. На 1 января 2023 года в РФ проживало 146,4 млн человек. Год назад это число было выше — 146, 9 млн. Спираль демографического кризиса продолжает раскручиваться, несмотря на завершение пандемии.
Рождаемость в стране стала минимальной с 2001 года, за январь – ноябрь родилось почти 1,2 млн детей.
«Всего пять дней назад президент Путин озвучил несколько стратегических целей на начавшийся год, поместив в число этих приоритетов и повышение рождаемости – а вчера Росстат сообщил, что только естественная убыль населения за 11 месяцев 2022 г. составила 543 тыс. человек (а к этому стоит прибавить не менее миллиона прошлогодних эмигрантов). Общая убыль населения только ускоряется – с 135,7 тыс. человек в 2017 г. и 224,6 тыс. в 2018-м до 316,2 тыс. в 2019-м, 688,7 тыс. в 2020-м и рекордных 1,042 млн. в 2021-м», - сообщил доктор экономических наук Владислав Иноземцев.
Сложно говорить о росте численности населения на фоне «примитивизации системы образования и (регионального) здравоохранения». Более того, увеличилась миграция населения. В конце 1990-х годов в европейских городах русский можно было услышать только на главных туристических улицах – но сегодня наши соотечественники встречаются почти везде.
Только в ЕС могут проживать до 6 млн русских.
Интересный момент, в 2016 возник скандал, когда правительство не смогло понять, в каких отраслях экономики занято более 16 млн работников. Эти люди включались Росстатом в общую численность рабочей силы, но люди нигде не числились.
Возможно, что прогнозы ООН, согласно которым за ближайшие 60 лет население России может упасть ниже 100 млн. человек, имеют все шансы сбыться даже быстрее.
Похожие проблемы и в ЕС, за последние 10 лет во многих странах Европы численность населения снизилась. Ситуация выравнивается за счет гигантского потока мигрантов.