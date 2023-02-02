Россия теряет население уже пять лет подряд

Сложно говорить о росте численности населения на фоне «примитивизации системы образования и (регионального) здравоохранения». Более того, увеличилась миграция населения. В конце 1990-х годов в европейских городах русский можно было услышать только на главных туристических улицах – но сегодня наши соотечественники встречаются почти везде.