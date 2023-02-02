РЭО намерен вложить свыше 2,5 млрд рублей в КПО в Липецкой области

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил о готовности профинансировать проект.
Дорожная карта реализации нового проекта на территории Липецкой области была разработана в рамках соглашения, заключенного в ходе XXV Петербургского международного экономического форума. Документ уже утвердили, к строительству приступят уже весной, пишет newsnn.ru.
«Стоимость объекта оценивается более чем в 2,5 миллиарда рублей, на такую сумму РЭО готов поддержать проект через облигационный заем. Хочу отметить, что подготовить всю необходимую документацию удалось в максимально сжатые сроки, - проинформировал Буцаев. - Объект позволит региону прийти к показателям федпроекта по сортировке и снижению захоронения ТКО».
Власти Липецкой области заключили концессионное соглашение с ООО «СтройСельхозГарант». Документ предусматривает создание КПО «Экотехнопарк Липецкого района» и его последующую эксплуатацию. Соглашение одобрили в областном Совете депутатов. Инвестор сообщил, что в ближайшее время будет направлена заявка на получение финансирования РЭО для возведения КПО.
Следует отметить, что в текущем году РЭО планирует реализовать не один десяток аналогичных проектов по всей стране. Комплексный объект разместят на территории Липецкого района. Ему предстоит обслуживать Липецкий, Задонский и Хлевенский районы. Проект реализуют в рамках национальной программы “Экономика замкнутого цикла”.
Специалисты РЭО оказывают консультационную поддержку по вопросам развития и применения на рынке лучших передовых практик, технологий, типовых технологических и технических решений. РЭО помогает также реализовывать проекты на основе концессионных соглашений с финансированием за счет средств облигационного займа. Оператор может профинансировать до 95 процентов от общей стоимости проекта за счет выпускаемых РЭО облигаций с субсидированием 90 процентов ключевой ставки ЦБ РФ. Таким образом, становится возможным финансирование концессионных проектов в субъектах РФ по ставке ниже пяти процентов годовых.