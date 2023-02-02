РЭО намерен вложить свыше 2,5 млрд рублей в КПО в Липецкой области

Специалисты РЭО оказывают консультационную поддержку по вопросам развития и применения на рынке лучших передовых практик, технологий, типовых технологических и технических решений. РЭО помогает также реализовывать проекты на основе концессионных соглашений с финансированием за счет средств облигационного займа. Оператор может профинансировать до 95 процентов от общей стоимости проекта за счет выпускаемых РЭО облигаций с субсидированием 90 процентов ключевой ставки ЦБ РФ. Таким образом, становится возможным финансирование концессионных проектов в субъектах РФ по ставке ниже пяти процентов годовых.