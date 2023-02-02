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РЭО намерен вложить свыше 2,5 млрд рублей в КПО в Липецкой области

2 февраля 2023, 14:21
Фото: reo.ru
В Липецкой области построят современный комплексный объект по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) с ежегодной мощностью в 200 тысяч тонн. Общую сумму инвестиций в проект оценили в 2,5 миллиарда рублей.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил о готовности профинансировать проект.

Дорожная карта реализации нового проекта на территории Липецкой области была разработана в рамках соглашения, заключенного в ходе XXV Петербургского международного экономического форума. Документ уже утвердили, к строительству приступят уже весной, пишет newsnn.ru.

«Стоимость объекта оценивается более чем в 2,5 миллиарда рублей, на такую сумму РЭО готов поддержать проект через облигационный заем. Хочу отметить, что подготовить всю необходимую документацию удалось в максимально сжатые сроки, - проинформировал Буцаев. - Объект позволит региону прийти к показателям федпроекта по сортировке и снижению захоронения ТКО».

Власти Липецкой области заключили концессионное соглашение с ООО «СтройСельхозГарант». Документ предусматривает создание КПО «Экотехнопарк Липецкого района» и его последующую эксплуатацию. Соглашение одобрили в областном Совете депутатов. Инвестор сообщил, что в ближайшее время будет направлена заявка на получение финансирования РЭО для возведения КПО.

Следует отметить, что в текущем году РЭО планирует реализовать не один десяток аналогичных проектов по всей стране. Комплексный объект разместят на территории Липецкого района. Ему предстоит обслуживать Липецкий, Задонский и Хлевенский районы. Проект реализуют в рамках национальной программы “Экономика замкнутого цикла”.

Специалисты РЭО оказывают консультационную поддержку по вопросам развития и применения на рынке лучших передовых практик, технологий, типовых технологических и технических решений. РЭО помогает также реализовывать проекты на основе концессионных соглашений с финансированием за счет средств облигационного займа. Оператор может профинансировать до 95 процентов от общей стоимости проекта за счет выпускаемых РЭО облигаций с субсидированием 90 процентов ключевой ставки ЦБ РФ. Таким образом, становится возможным финансирование концессионных проектов в субъектах РФ по ставке ниже пяти процентов годовых.

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