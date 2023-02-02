Прогноз на сегодня: синоптики рассказали, как пройдёт обычно холодный Ефимов день

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Published Сегодня, 02:31
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Второго февраля отмечается Ефимов день. Погода в этот день обычно холодная, ветер сильный, идёт снег.
Однако на сегодняшний день ничего подобного синоптики не прогнозируют. Напротив, ожидается солнце, слабый юго-восточный ветер, осадков не предвещается. В дневные часы температура воздуха будет -7 градусов. К ночи похолодает до - 12.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени до конца января сохранится тепло, и прогнозы синоптиков оказались точными. Будет ли таким же февраль, пока неизвестно.