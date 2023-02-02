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Posted Сегодня, 02:31

Published Сегодня, 02:31

Modified Сегодня, 02:42

Updated Сегодня, 02:42

Прогноз на сегодня: синоптики рассказали, как пройдёт обычно холодный Ефимов день

2 февраля 2023, 02:31
Фото: 1MI

В Тюмени 2 февраля будет немного прохладнее

Второго февраля в нашем городе немного похолодает. По данным Гисметео, столбики термометров в утренние часы будут показывать -10 градусов.

Второго февраля отмечается Ефимов день. Погода в этот день обычно холодная, ветер сильный, идёт снег.

Однако на сегодняшний день ничего подобного синоптики не прогнозируют. Напротив, ожидается солнце, слабый юго-восточный ветер, осадков не предвещается. В дневные часы температура воздуха будет -7 градусов. К ночи похолодает до - 12.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени до конца января сохранится тепло, и прогнозы синоптиков оказались точными. Будет ли таким же февраль, пока неизвестно.

 

В Тюмени теплая погода сохранится до конца января
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#Елена Чебоксарова#Погода#Прогноз#Солнце#Осадки#Синоптики
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