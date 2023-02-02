После гибели афроамериканца в США снова заговорили о полицейской реформе

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Как передают “Известия”, президент США Джо Байден рассмотрит вопрос о реформе полиции в сенате 2 февраля.
Американские эксперты считают, что шансов на одобрение закона мало. Инициативу пытались реализовать еще в 2021 году, когда большинство в конгрессе было за демократами. А сейчас, когда палата представителей под контролем республиканцев, реформа вероятнее всего будет отклонена.
Кроме того, недавнее событие отличается от того, что произошло с Джорджем Флойдом, так как в гибели Тайри Николса виновны пятеро полицейских с черным цветом кожи, а не представители белого населения.