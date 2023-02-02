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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

После гибели афроамериканца в США снова заговорили о полицейской реформе

Сегодня, 07:28
После смерти 29-летнего афроамериканца Тайри Николса в Мемфисе (США), в стране вновь подняли вопрос о полицейской реформе, которую еще называют законом Джорджа Флойда.

Как передают “Известия”, президент США Джо Байден рассмотрит вопрос о реформе полиции в сенате 2 февраля.

Американские эксперты считают, что шансов на одобрение закона мало. Инициативу пытались реализовать еще в 2021 году, когда большинство в конгрессе было за демократами. А сейчас, когда палата представителей под контролем республиканцев, реформа вероятнее всего будет отклонена.

Кроме того, недавнее событие отличается от того, что произошло с Джорджем Флойдом, так как в гибели Тайри Николса виновны пятеро полицейских с черным цветом кожи, а не представители белого населения.

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