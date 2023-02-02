После гибели афроамериканца в США снова заговорили о полицейской реформе

Американские эксперты считают, что шансов на одобрение закона мало. Инициативу пытались реализовать еще в 2021 году, когда большинство в конгрессе было за демократами. А сейчас, когда палата представителей под контролем республиканцев, реформа вероятнее всего будет отклонена.