Полисы ОСАГО в Тюмени подорожают на 15%

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Сегодня стоимость полиса для водителя, который ездит аккуратно, составляет в среднем от 5 до 8 тысяч рублей, для тех, кто попадает в аварии, — 20-25 тысяч рублей. В 2022 году ОСАГО подорожало на 26% — до 7683. На рост стоимости повлиял уход из России импортных автопроизводителей, экономический кризис и санкции.
По мнению страховых брокеров, рост стоимости в этом году достигнет 20%, при этом страховая сумма не увеличится, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в феврале подорожает электроника. Рост стоимости планшетов составит от 6 до 8%, видеокарт — 109%.