Полисы ОСАГО в Тюмени подорожают на 15%

Сегодня стоимость полиса для водителя, который ездит аккуратно, составляет в среднем от 5 до 8 тысяч рублей, для тех, кто попадает в аварии, — 20-25 тысяч рублей. В 2022 году ОСАГО подорожало на 26% — до 7683. На рост стоимости повлиял уход из России импортных автопроизводителей, экономический кризис и санкции.