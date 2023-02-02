nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

Полисы ОСАГО в Тюмени подорожают на 15%

2 февраля 2023, 04:43
Фото: 1MI

Для тюменских водителей полисы ОСАГО подорожают на 15%

Стоимость полисов ОСАГО в 2023 году может увеличиться на 10-15%. Такой прогноз дают эксперты тюменского авторынка, обосновывая подорожание ростом лимитов по страхованию жизни и здоровья, а также отменой учета износа запчастей.
Сюжет
Тюмень

Сегодня стоимость полиса для водителя, который ездит аккуратно, составляет в среднем от 5 до 8 тысяч рублей, для тех, кто попадает в аварии, — 20-25 тысяч рублей. В 2022 году ОСАГО подорожало на 26% — до 7683. На рост стоимости повлиял уход из России импортных автопроизводителей, экономический кризис и санкции.

По мнению страховых брокеров, рост стоимости в этом году достигнет 20%, при этом страховая сумма не увеличится, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в феврале подорожает электроника. Рост стоимости планшетов составит от 6 до 8%, видеокарт — 109%.

 

В Тюмени в феврале вырастут цены на электронику
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Водители#ОСАГО#Рост цен#Деньги#Экономика#Тюменская область#Тюмень#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
На тюменской трассе в ДТП погибли 4 человека
Сегодня, 04:13
Депутат Госдумы РФ попросил обеспечить экипировкой мобилизованных тюменцев. Видео
Вчера, 12:24
Злоумышленников, ограбивших тюменцев на 15 млн рублей, будут судить в Екатеринбурге
Вчера, 11:58
«Работаешь за пятерых — получаешь копейки»: каково работать в Мостострой-11
Вчера, 11:18
Прокуратура Тюменской области разберется в нападении собаки на 2-летнего малыша
Вчера, 09:59
В Тюмени перекроют движение машин на улице Пригородной с 10 по 22 февраля
Вчера, 10:53