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Updated Сегодня, 10:20

Пермский автохолдинг был включен в топ-30 лучших работодателей страны

2 февраля 2023, 10:20
Фото: VERRA
Пермский автохолдинг VERRA вошел в число лидеров “Рейтинга работодателей России — 2022”, проводимого сервисом по поиску работы HeadHunter.

VERRA участвует в рейтинге с 2020 года. В минувшем году автохолдинг вошел в топ-30 компаний РФ, в которых трудится до 1000 человек. Следует отметить, что VERRA – единственная автокомпания, вошедшая в топ-30 по данной категории, пишет properm.ru.

Эксперты оценивают участвующие в рейтинге компании по трем направлениям. Во-первых, это развитие внутренних HR-процессов. Во-вторых – внешняя оценка от соискателей. В-третьих – то, как оценивают своего работодателя сотрудники компании и готовы ли они рекомендовать ее.

Генеральный директор VERRA Анна Бояршинова сообщила журналистам, что средний срок работы в компании составляет 9,6 года. Также она рассказала о программе корпоративной поддержки сотрудников, в которую включен даже собственный университет. Бояршинова отметила, что каждый работник холдинга ощущает реальную заинтересованность предприятия в его развитии.

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