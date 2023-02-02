Пермский автохолдинг был включен в топ-30 лучших работодателей страны

VERRA участвует в рейтинге с 2020 года. В минувшем году автохолдинг вошел в топ-30 компаний РФ, в которых трудится до 1000 человек. Следует отметить, что VERRA – единственная автокомпания, вошедшая в топ-30 по данной категории, пишет properm.ru.