Пермский автохолдинг был включен в топ-30 лучших работодателей страны

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
VERRA участвует в рейтинге с 2020 года. В минувшем году автохолдинг вошел в топ-30 компаний РФ, в которых трудится до 1000 человек. Следует отметить, что VERRA – единственная автокомпания, вошедшая в топ-30 по данной категории, пишет properm.ru.
Эксперты оценивают участвующие в рейтинге компании по трем направлениям. Во-первых, это развитие внутренних HR-процессов. Во-вторых – внешняя оценка от соискателей. В-третьих – то, как оценивают своего работодателя сотрудники компании и готовы ли они рекомендовать ее.
Генеральный директор VERRA Анна Бояршинова сообщила журналистам, что средний срок работы в компании составляет 9,6 года. Также она рассказала о программе корпоративной поддержки сотрудников, в которую включен даже собственный университет. Бояршинова отметила, что каждый работник холдинга ощущает реальную заинтересованность предприятия в его развитии.