ОПЕК+ решила сохранить условия сделки по ограничению нефтедобычи

Таким образом альянс намерен сократить в 2023 году нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки относительно лета прошлого года. По мнению специалистов, это позволит закрепить котировки в районе 80–90 долларов за баррель и сбалансировать рынок в условиях риска снижения поставок сырья из России и медленного восстановления мировой экономики после пандемии.