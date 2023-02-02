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Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

ОПЕК+ решила сохранить условия сделки по ограничению нефтедобычи

Сегодня, 07:30
В четверг, 1 февраля, страны ОПЕК+ подтвердили решение придерживаться ранее принятых договоренностей по ограничению добычи нефти.

Об этом было заявлено на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+, передают “Известия”.

Таким образом альянс намерен сократить в 2023 году нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки относительно лета прошлого года. По мнению специалистов, это позволит закрепить котировки в районе 80–90 долларов за баррель и сбалансировать рынок в условиях риска снижения поставок сырья из России и медленного восстановления мировой экономики после пандемии.

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