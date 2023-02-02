На тюменской трассе в ДТП погибли 4 человека

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
По данным ГИБДД ХМАО-Югры, водитель Lada выехал на встречную полосу движения. От удара легковушку смяло, словно консервную банку. В дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека. В настоящее время их личности устанавливаются.
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во вторник вечером 19-летий водитель-бесправник устроил ДТП на улице 30 лет Победы. Молодой человек, не справившись с управлением, врезался в опору освещения. В результате аварии пострадал пассажир автомобиля.