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Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

На тюменской трассе в ДТП погибли 4 человека

2 февраля 2023, 04:13
Фото: ГИБДД

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погибли 4 человека

Четыре человека погиб в аварии на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В среду вечером на 724-м километре трассы столкнулись легковой автомобиль Lada и грузовик MAN.
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ДТП

По данным ГИБДД ХМАО-Югры, водитель Lada выехал на встречную полосу движения. От удара легковушку смяло, словно консервную банку. В дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека. В настоящее время их личности устанавливаются.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во вторник вечером 19-летий водитель-бесправник устроил ДТП на улице 30 лет Победы. Молодой человек, не справившись с управлением, врезался в опору освещения. В результате аварии пострадал пассажир автомобиля.

В Тюмени 19-летний водитель-бесправник попал в аварию. Есть пострадавшие
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#Валентина Бурнашева#ДТП#Тюмень#Авария#Тюменская область#Р404 Тюмень - Ханты-Мансийск#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД
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