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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Мужчина выпал из окна дома на Геологоразведчиков в Тюмени

2 февраля 2023, 10:16
Фото: Скрин паблик ВК ЧП Тюмень ЧС

В Тюмени из окна дома на Геологоразведчиков выпал мужчина

В областной столице в районе проезда Геологоразведчиков 2 февраля разбился мужчина. По данным паблика «ЧП Тюмень ЧС», всё произошло около дома № 44а. Очевидцы вызвали скорую помощь.
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Тюмень
«Вызов поступил 2 февраля в 11:46, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 11:57. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили «Нашему городу» в депздраве региона.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее «Наш город» сообщал, что на прошлой неделе в ЖК «Новин» тюменец чуть не выпал из окна. Все произошло на глазах у детей, его спасли соседи. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в больницу.

В ЖК «Новин» чуть не выпал из окна житель Тюмени. Его спасли
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В ЖК «Новин» чуть не выпал из окна житель Тюмени. Его спасли
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода#Человек выпал из окна#Несчастный случай#Дела судебные#Тюмень
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