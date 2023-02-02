Мужчина выпал из окна дома на Геологоразведчиков в Тюмени

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
«Вызов поступил 2 февраля в 11:46, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 11:57. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили «Нашему городу» в депздраве региона.
Причины происшествия устанавливаются.
Ранее «Наш город» сообщал, что на прошлой неделе в ЖК «Новин» тюменец чуть не выпал из окна. Все произошло на глазах у детей, его спасли соседи. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в больницу.