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Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Квартиры подешевели в Тюмени

2 февраля 2023, 08:58
Фото: 1MI

Цены на квартиры в новостройках снизились в Тюмени

В Тюмени цены на квартиры в новостройках снизились на 0,4% в январе 2023 года. Соответствующие данные приводит «Мир квартир».

В среднем приобрести жилье в новом доме горожане могут 6,2 млн рублей. При этом стоимость квадратного метра за последний месяц, наоборот, поднялась — до 114,8 тысячи рублей (0,5%).

В среднем по России динамика близится к нулевой отметке. В некоторых городах цены выросли, в некоторых снизились. Сильнее всего «квадрат» недвижимости подорожал в Новокузнецке (на 4,7%), Томске (на 2,2%), Улан-Удэ (на 2,1%). Наибольшее падение стоимости зафиксировано в Севастополе (на 3,2%), Волжском (на 2,7%), Кургане (на 1,8%).

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на 20% поднялись цены на краткосрочную аренду квартир. Такой рост стоимости, по мнению аналитиков, связан с существенным увеличением спроса. Интерес горожан к студиям вырос в 2,8 раза, а к двухкомнатным квартирам — в 2,5.

В Тюмени аренда маленьких квартир подорожала на 10 процентов
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#Вера Романескул#Общество#Недвижимость#Цены#Деньги#Жилье#Квартиры#Новости#Тюменская область
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