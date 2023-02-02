Квартиры подешевели в Тюмени

В среднем по России динамика близится к нулевой отметке. В некоторых городах цены выросли, в некоторых снизились. Сильнее всего «квадрат» недвижимости подорожал в Новокузнецке (на 4,7%), Томске (на 2,2%), Улан-Удэ (на 2,1%). Наибольшее падение стоимости зафиксировано в Севастополе (на 3,2%), Волжском (на 2,7%), Кургане (на 1,8%).