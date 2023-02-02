Квартиры подешевели в Тюмени

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
В среднем приобрести жилье в новом доме горожане могут 6,2 млн рублей. При этом стоимость квадратного метра за последний месяц, наоборот, поднялась — до 114,8 тысячи рублей (0,5%).
В среднем по России динамика близится к нулевой отметке. В некоторых городах цены выросли, в некоторых снизились. Сильнее всего «квадрат» недвижимости подорожал в Новокузнецке (на 4,7%), Томске (на 2,2%), Улан-Удэ (на 2,1%). Наибольшее падение стоимости зафиксировано в Севастополе (на 3,2%), Волжском (на 2,7%), Кургане (на 1,8%).
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на 20% поднялись цены на краткосрочную аренду квартир. Такой рост стоимости, по мнению аналитиков, связан с существенным увеличением спроса. Интерес горожан к студиям вырос в 2,8 раза, а к двухкомнатным квартирам — в 2,5.