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Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Компания, предложившая 255 млн за КРТ на Московском тракте, отказалась от договора

2 февраля 2023, 06:40
Фото: 1MI

Тюменские власти вновь ищут застройщика, который займется КРТ на Московском тракте

Тюменские власти вновь объявили новые торги по реновации земельного участка, расположенного за торгово-развлекательным центром «Колумб». Приказ о проведении аукциона на право заключения договора о КРТ в районе улицы Горпищекомбинатовская опубликован на сайте администрации города.
Сюжет
Тюмень

Начальная стоимость закупки составляет 17 тысяч 638 рублей. Прием заявок продлится до 25 февраля 2023 года. Подведение итогов запланировано на 2 марта 2023 года.

Земельный участок площадью 6,5 гектаров уже был выставляли на торги для проведения КТР в ноябре 2022 года. Тогда победу в аукционе одержала компания «Стройа́удит», поднявшая первоначальную стоимость лота в 14 тысяч раз — до 255 миллионов рублей. Однако по неизвестной причине договор на проведение КРТ так и не был заключен.

ООО «Стройа́удит» работает на тюменском рынке с 2018 года. Предприятие ведет деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. По итогам 2021 года выручка предприятия упала на 42% и составила 39,4 миллиона рублей, чистая прибыль снизилась до 34,4 миллиона рублей (на 43%).

Ранее «Наш Город» писал, что согласно документации по КРТ земельного участка на улице Горпищекомбинатовской, здесь будут снесены 4 многоквартирных аварийных дома и около 18 частных строений. В будущем здесь возведут многоэтажные дома высотой до 17 этажей, построят объекты социальной инфраструктуры, торговые объекты.

В Тюмени на реновацию земли за ТЦ «Колумб» потратят более 255 миллионов
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Реновация#Строительство дома#Строительство#Аукцион#Тендеры#Тюменская область
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