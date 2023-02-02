Компания, предложившая 255 млн за КРТ на Московском тракте, отказалась от договора

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
Начальная стоимость закупки составляет 17 тысяч 638 рублей. Прием заявок продлится до 25 февраля 2023 года. Подведение итогов запланировано на 2 марта 2023 года.
Земельный участок площадью 6,5 гектаров уже был выставляли на торги для проведения КТР в ноябре 2022 года. Тогда победу в аукционе одержала компания «Стройа́удит», поднявшая первоначальную стоимость лота в 14 тысяч раз — до 255 миллионов рублей. Однако по неизвестной причине договор на проведение КРТ так и не был заключен.
ООО «Стройа́удит» работает на тюменском рынке с 2018 года. Предприятие ведет деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. По итогам 2021 года выручка предприятия упала на 42% и составила 39,4 миллиона рублей, чистая прибыль снизилась до 34,4 миллиона рублей (на 43%).
Ранее «Наш Город» писал, что согласно документации по КРТ земельного участка на улице Горпищекомбинатовской, здесь будут снесены 4 многоквартирных аварийных дома и около 18 частных строений. В будущем здесь возведут многоэтажные дома высотой до 17 этажей, построят объекты социальной инфраструктуры, торговые объекты.