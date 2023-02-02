Компания, предложившая 255 млн за КРТ на Московском тракте, отказалась от договора

Земельный участок площадью 6,5 гектаров уже был выставляли на торги для проведения КТР в ноябре 2022 года. Тогда победу в аукционе одержала компания «Стройа́удит», поднявшая первоначальную стоимость лота в 14 тысяч раз — до 255 миллионов рублей. Однако по неизвестной причине договор на проведение КРТ так и не был заключен.