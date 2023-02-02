Резервисты и запасники — разные категории граждан. Согласно информации, опубликованной на сайте «Объясняем.рф», резервисты — те, кто фактически находится в запасе, но в то же время у них есть официальный контракт с Министерством обороны, в рамках которого они будут находиться в человеческом резерве по мобилизации. Таким образом, резервисты имеют право работать где угодно, однако участие в сборах для них предусмотрено на регулярной основе, и выплаты им начисляются каждый месяц.