Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Резервисты и запасники — разные категории граждан. Согласно информации, опубликованной на сайте «Объясняем.рф», резервисты — те, кто фактически находится в запасе, но в то же время у них есть официальный контракт с Министерством обороны, в рамках которого они будут находиться в человеческом резерве по мобилизации. Таким образом, резервисты имеют право работать где угодно, однако участие в сборах для них предусмотрено на регулярной основе, и выплаты им начисляются каждый месяц.
Запасники — более обширная категория, в которую попадают завершившие службу военные и пребывают в ней до определенного возраста:
Кроме того, запасниками являются граждане:
Кроме того, в запас переходят мужчины, не служившие по призыву и не имевшие на это оснований по закону.
Учения, в которых участвуют запасники и солдаты, проводятся каждый год — в основном весной или зимой, согласно соответствующему указу. Находящиеся в запасе граждане делятся на несколько групп с учетом:
Каждая группа (категория), в свою очередь, имеет несколько разрядов, которые оказывают влияние на срок пребывания в запасе.
Если у мужчины есть звание специального типа, возраст, предусмотренный для его призыва, может быть повышен. Однако в соответствии со сложившимся регламентом, участие в военных сборах-2023 будут принимать рядовые, которым пока еще не исполнилось тридцать пять лет, представители младших офицеров, не достигшие пятидесяти лет, а также представители старшего офицерского состава моложе шестидесяти лет.
Эксперт в сфере военного дела Алексей Леонков отмечает: на военные сборы в 2023 году, если речь идет о мероприятии мобилизационного характера, будут призывать военнослужащих:
Решение о программе, периоде времени, в течение которого будут проводиться учения, принимается на уровне Министерства обороны РФ, равно как и список ВУС, обладатели которых могут быть призваны. Стоит подчеркнуть: само по себе участие в таких мероприятиях предполагает наличие у гражданина азов военной подготовки и умения владеть техникой и оружием.
В 2022 году неоднократно озвучивались предложения приглашать на военные сборы-2023 даже тех, кто не проходил службу в Вооруженных силах. В частности, о такой инициативе упоминал генерал Виктор Соболев, депутат, член комитета Государственной Думы Российской Федерации по обороне. Однако эксперты подвергают эту инициативу критике и считают ее нецелесообразной. Так, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов считает участие в военных сборах в 2023 году нереальным для неслуживших граждан, которым еще не исполнилось 30 лет.
Точная дата начала призыва на военные сборы в 2023 году в Тюмени, равно как и во всех остальных населенных пунктах РФ, пока не известна. Сроки сообщат позднее. К настоящему моменту известно, что военные сборы-2023 будут организованы в плановом режиме.
В 2022 году соответствующий указ о назначении сборов опубликовали в середине февраля, в 2021 году такой указ был подписан в конце апреля.
Сборы, на которые призываются российские офицеры, фактически пребывающие в воинском запасе, а также рядовые, проводятся каждый год. Граждан из запаса призывают для прохождения учений в ВС Российской Федерации, в госохрану, в войска нацгвардии РФ и в органы ФСБ.
Организация и правила проведения сборов установлены в соответствии со ст. 54 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Согласно ему, учения в 2023 году и в другие годы длятся не более 2 месяцев. В общей сложности с даты отправления в категорию запаса на сборах их участник проводит максимум 1 год.
Призыв допускается максимум 1 раз в 3 года. Что касается продолжительности, то каждый год в РФ она меняется, равно как и даты, и локация учений.
Отказ от участия в военных сборах — 2023 не допускается — речь идет об обязанности, которую имеет каждый гражданин России. Неявка на учения влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 21.5 КоАП РФ — штраф в размере от пятисот до трех тысяч рублей.
В соответствии со статьей 54 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», сборы — мероприятия, которые проводятся исключительно с целью обучения использования спецтехники или в рамках проверки подготовки, которую имеют россияне, пребывающие в запасе. Других целей у сборов нет и не может быть. Таким образом, отправка участников военных сборов-2023 в зону СВО на Украине не предусмотрена.
В Тюмени, как и в других городах страны, от непосредственного участия в предстоящих военных сборах в 2023 году освобождаются граждане конкретных категорий. В их числе:
Кроме того, от военных сборов — 2023 освобождаются работающие летчики, гражданские сотрудники ВС РФ, специалисты, работающие на посевной, педагоги.