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Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Кого из Тюмени призовут на военные сборы в 2023 году?

2 февраля 2023, 08:57
Фото: 1MI
Кого из Тюмени призовут на военные сборы в 2023 году?
В Тюмени военные сборы в 2023 году будут проводиться для граждан, пребывающих в запасе. Как будет организован процесс, кого призывают и кого освобождают — разбираемся вместе.
Сюжет
Тюмень

В чем отличие запасников от резервистов?

Резервисты и запасники — разные категории граждан. Согласно информации, опубликованной на сайте «Объясняем.рф», резервисты — те, кто фактически находится в запасе, но в то же время у них есть официальный контракт с Министерством обороны, в рамках которого они будут находиться в человеческом резерве по мобилизации. Таким образом, резервисты имеют право работать где угодно, однако участие в сборах для них предусмотрено на регулярной основе, и выплаты им начисляются каждый месяц.

Запасники — более обширная категория, в которую попадают завершившие службу военные и пребывают в ней до определенного возраста:

  • не старше пятидесяти лет — рядовые;
  • шестьдесят лет — офицеры младшего состава;
  • шестьдесят пять лет — офицеры старшего состава;
  • семьдесят лет — офицеры высшего состава.

Кроме того, запасниками являются граждане:

  • завершившие обучение в вузах на военных кафедрах;
  • завершившие обучение в вузе;
  • прошедшие альтернативную службу;
  • имевшие отсрочку до двадцати семи лет или официальное освобождение от службы по призыву.

Кроме того, в запас переходят мужчины, не служившие по призыву и не имевшие на это оснований по закону.

В чем отличие запасников от резервистов?
Фото: mil.ru

Через какое время после увольнения могут призвать?

Учения, в которых участвуют запасники и солдаты, проводятся каждый год — в основном весной или зимой, согласно соответствующему указу. Находящиеся в запасе граждане делятся на несколько групп с учетом:

  • звания;
  • возраста.

Каждая группа (категория), в свою очередь, имеет несколько разрядов, которые оказывают влияние на срок пребывания в запасе.

Если у мужчины есть звание специального типа, возраст, предусмотренный для его призыва, может быть повышен. Однако в соответствии со сложившимся регламентом, участие в военных сборах-2023 будут принимать рядовые, которым пока еще не исполнилось тридцать пять лет, представители младших офицеров, не достигшие пятидесяти лет, а также представители старшего офицерского состава моложе шестидесяти лет.

Через какое время после увольнения могут призвать?
Фото: 1MI

Могут ли призвать на военные сборы неслуживших тюменцев?

Эксперт в сфере военного дела Алексей Леонков отмечает: на военные сборы в 2023 году, если речь идет о мероприятии мобилизационного характера, будут призывать военнослужащих:

  • находящихся в запасе;
  • завершивших службу (срочную);
  • служивших в рамках контракта, но принявших решение расторгнуть его до окончания.

Решение о программе, периоде времени, в течение которого будут проводиться учения, принимается на уровне Министерства обороны РФ, равно как и список ВУС, обладатели которых могут быть призваны. Стоит подчеркнуть: само по себе участие в таких мероприятиях предполагает наличие у гражданина азов военной подготовки и умения владеть техникой и оружием.

В 2022 году неоднократно озвучивались предложения приглашать на военные сборы-2023 даже тех, кто не проходил службу в Вооруженных силах. В частности, о такой инициативе упоминал генерал Виктор Соболев, депутат, член комитета Государственной Думы Российской Федерации по обороне. Однако эксперты подвергают эту инициативу критике и считают ее нецелесообразной. Так, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов считает участие в военных сборах в 2023 году нереальным для неслуживших граждан, которым еще не исполнилось 30 лет.

Могут ли призвать на военные сборы неслуживших тюменцев?
Фото: 1MI

Когда в Тюмени начнутся военные сборы?

Точная дата начала призыва на военные сборы в 2023 году в Тюмени, равно как и во всех остальных населенных пунктах РФ, пока не известна. Сроки сообщат позднее. К настоящему моменту известно, что военные сборы-2023 будут организованы в плановом режиме.

В 2022 году соответствующий указ о назначении сборов опубликовали в середине февраля, в 2021 году такой указ был подписан в конце апреля.

Как часто призывают на военные сборы?

Сборы, на которые призываются российские офицеры, фактически пребывающие в воинском запасе, а также рядовые, проводятся каждый год. Граждан из запаса призывают для прохождения учений в ВС Российской Федерации, в госохрану, в войска нацгвардии РФ и в органы ФСБ.

Как часто призывают на военные сборы?
Фото: mil.ru

Сколько длятся военные сборы?

Организация и правила проведения сборов установлены в соответствии со ст. 54 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Согласно ему, учения в 2023 году и в другие годы длятся не более 2 месяцев. В общей сложности с даты отправления в категорию запаса на сборах их участник проводит максимум 1 год.

Призыв допускается максимум 1 раз в 3 года. Что касается продолжительности, то каждый год в РФ она меняется, равно как и даты, и локация учений.

Что будет за неявку на военные сборы?

Отказ от участия в военных сборах — 2023 не допускается — речь идет об обязанности, которую имеет каждый гражданин России. Неявка на учения влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 21.5 КоАП РФ — штраф в размере от пятисот до трех тысяч рублей.

Что будет за неявку на военные сборы?
Фото: mil.ru

Могут ли отправить с военных сборов на спецоперацию на Украине?

В соответствии со статьей 54 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», сборы — мероприятия, которые проводятся исключительно с целью обучения использования спецтехники или в рамках проверки подготовки, которую имеют россияне, пребывающие в запасе. Других целей у сборов нет и не может быть. Таким образом, отправка участников военных сборов-2023 в зону СВО на Украине не предусмотрена.

Кого из Тюмени освободят от призыва на военные сборы?

В Тюмени, как и в других городах страны, от непосредственного участия в предстоящих военных сборах в 2023 году освобождаются граждане конкретных категорий. В их числе:

  • женщины;
  • граждане, которые воспитывают от трех детей, не достигших совершеннолетия;
  • граждане, ушедшие в запас два года назад и позднее;
  • граждане, которые прошли альтернативную воинскую службу;
  • граждане, которые имеют бронь;
  • сотрудники силовых структур.

Кроме того, от военных сборов — 2023 освобождаются работающие летчики, гражданские сотрудники ВС РФ, специалисты, работающие на посевной, педагоги.

Кого из Тюмени освободят от призыва на военные сборы?
Фото: 1MI
#Тюмень#Военные сборы#Военные
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