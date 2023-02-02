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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Дружба двух тюменцев закончилась жестоким убийством

2 февраля 2023, 09:54
Фото: 1MI

Житель Тюмени до смерти забил друга кувалдой

48-летний житель Тюмени до смерти забил друга кувалдой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Сюжет
Тюмень

Преступление произошло 30 января в частном доме на улице Хабаровской. Мужчины общались и выпивали. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, во время которой один из приятелей взял кувалду и не менее семи раз ударил второго по голове. 40-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство». Друг погибшего признался в содеянном и рассказал следователям обо всех обстоятельствах инцидента. Обвиняемого заключили под стражу.

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#Вера Романескул#Преступление#Уголовное дело#Убийство#Тюмень#Новости#Тюменская область
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