Дружба двух тюменцев закончилась жестоким убийством

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
Преступление произошло 30 января в частном доме на улице Хабаровской. Мужчины общались и выпивали. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, во время которой один из приятелей взял кувалду и не менее семи раз ударил второго по голове. 40-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство». Друг погибшего признался в содеянном и рассказал следователям обо всех обстоятельствах инцидента. Обвиняемого заключили под стражу.