Дружба двух тюменцев закончилась жестоким убийством

Преступление произошло 30 января в частном доме на улице Хабаровской. Мужчины общались и выпивали. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, во время которой один из приятелей взял кувалду и не менее семи раз ударил второго по голове. 40-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.