Далеко не все тюменские родители хотят систему распознавания лиц в школах

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Далеко не все «за» внедрения подобных систем безопасности.
«Совсем поехали что ли? В школу же и так никого не пускают без прохода через рамку, турникет, без предъявления пропуска. Родителям - заранее записаться, прийти с документами в назначенный час», - отметила подписчица паблика «ЧС Тюмень» Полина О.
Тюменцы предлагают охранять школы с помощью сотрудников полиции, другие высказались за биометрию в учебных заведениях.
Ранее «Наш город» отмечал, что «умные камеры» будут работать только после их одобрения родителями.