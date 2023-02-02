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Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

Далеко не все тюменские родители хотят систему распознавания лиц в школах

2 февраля 2023, 15:55
Фото: 1MI

Тюменские родители высказались о распознавании лиц в школах

У тюменцев нет однозначной оценки на введение в школах системы распознавания лиц. В паблике «ЧС Тюмень», горожане решили обсудить возможные нововведения в учебных заведениях.

Далеко не все «за» внедрения подобных систем безопасности.

«Совсем поехали что ли? В школу же и так никого не пускают без прохода через рамку, турникет, без предъявления пропуска. Родителям - заранее записаться, прийти с документами в назначенный час», - отметила подписчица паблика «ЧС Тюмень» Полина О.

Тюменцы предлагают охранять школы с помощью сотрудников полиции, другие высказались за биометрию в учебных заведениях. 

Ранее «Наш город» отмечал, что «умные камеры» будут работать только после их одобрения родителями.

Систему распознавания лиц установят в школах Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Школы#Камеры видеонаблюдения#Камеры видеофиксации#Тюменцы#Жалобы
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