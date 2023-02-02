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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Депутаты подняли вопрос о переносе аэропорта Плеханово

2 февраля 2023, 10:53
Фото: 1MI

В Тюмени не планируют переносить аэропорт Плеханово из-за строительства ЖК

Депутаты Тюменской облдумы обсудили будущее аэропорта Плеханово в областной столице. На очередном заседании 2 февраля депутат Иван Левченко поднял вопрос о переносе воздушной гавани.

Стоит отметить, что сейчас вокруг аэропорта идёт строительство новых ЖК.

«В настоящее время планов по переносу аэропорта Плеханово нет. В отношении Плеханово, как и других аэропортов, в соответствии с действующим законодательством установлены все необходимые приаэродромные зоны», —  отметил глава Главного управления строительства Павел Перевалов.

На данный момент в аэропорту работает предприятие по обслуживанию вертолётов.

В декабре прошлого года «Наш город» сообщал, что «Умный дом» в Плеханово (ЖК «Домашний») сдан в эксплуатацию досрочно.

«Умный дом» в Плеханово сдан в эксплуатацию досрочно. Власти уже оценили его
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Экономика#Работа#Аэропорт#Аэропорт Плеханово
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