Депутаты подняли вопрос о переносе аэропорта Плеханово

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Стоит отметить, что сейчас вокруг аэропорта идёт строительство новых ЖК.
«В настоящее время планов по переносу аэропорта Плеханово нет. В отношении Плеханово, как и других аэропортов, в соответствии с действующим законодательством установлены все необходимые приаэродромные зоны», — отметил глава Главного управления строительства Павел Перевалов.
На данный момент в аэропорту работает предприятие по обслуживанию вертолётов.
В декабре прошлого года «Наш город» сообщал, что «Умный дом» в Плеханово (ЖК «Домашний») сдан в эксплуатацию досрочно.