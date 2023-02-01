Жители Тюмени активно скупают препараты для потенции. Догнали даже москвичей

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
На каждую 1000 мужчин приходится до 200 проданных упаковок препаратов. В Москве этот показатель составил 205 единиц.
«Чаще всего такие препараты покупали в Санкт-Петербурге (218)», - сообщает пресс-служба ЦРПТ.
Ранее «Наш город» отмечал, что за последний год в Тюменской области на 15% подорожал препарат для сердечников. «Корвалол» теперь стоит 35,4 рублей, «Но-шпа» или Дротаверин уже 320 рублей за 100 таблеток.