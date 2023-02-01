nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Жители Тюмени активно скупают препараты для потенции. Догнали даже москвичей

1 февраля 2023, 13:48
Фото: 1MI

Тюменцы активно скупают препарат для повышения потенции

По данным пресс-службы ЦРПТ, в 2022 году в РФ продали 9,4 млн упаковок препаратов для повышения потенции. Тюменская область заняла 4 место в списке активных покупателей подобных средств.

На каждую 1000 мужчин приходится до 200 проданных упаковок препаратов. В Москве этот показатель составил 205 единиц.

«Чаще всего такие препараты покупали в Санкт-Петербурге (218)», - сообщает пресс-служба ЦРПТ.

Ранее «Наш город» отмечал, что за последний год в Тюменской области на 15% подорожал препарат для сердечников. «Корвалол» теперь стоит 35,4 рублей, «Но-шпа» или Дротаверин уже 320 рублей за 100 таблеток.

В тюменских аптеках популярное лекарство для сердечников подорожало на 15%
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменцы#Экономика#Деньги#Работа#Новый год 2023#Александр Мязин
Подпишитесь
«После общения с приставами остался без зубов»: как у дедушки отняли внучку
Сегодня, 10:19
Депутат Госдумы РФ попросил обеспечить экипировкой мобилизованных тюменцев. Видео
Сегодня, 12:24
Злоумышленников, ограбивших тюменцев на 15 млн рублей, будут судить в Екатеринбурге
Сегодня, 11:58
«Работаешь за пятерых — получаешь копейки»: каково работать в Мостострой-11
Сегодня, 11:18
В ЖК «Домашний» стартовали продажи квартир уже в пятом доме
31 января 13:50
В Тюмени перекроют движение машин на улице Пригородной с 10 по 22 февраля
Сегодня, 10:53