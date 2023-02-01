«Запись к узким специалистам ждали 2 месяца»: тюменцы жалуются на поликлинику

Она оказалась далеко не единственной, кто столкнулся с нехваткой узких специалистов в данном медицинском учреждении.Сразу несколько подписчиков в комментариях рассказали, что в поликлинике было проблематично сделать УЗИ сердца. Однако некоторых, несмотря на небольшие сложности, все здесь устраивает.