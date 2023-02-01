nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

«Запись к узким специалистам ждали 2 месяца»: тюменцы жалуются на поликлинику

1 февраля 2023, 17:13
Фото: 1MI

Жители Тюмени недовольны, что в поликлинике № 17 не хватает узких специалистов

В паблике «ЧС Тюмень» появилась жалоба на городскую поликлинику № 17. Возмущенная женщина обратилась к Департаменту здравоохранения и тюменским властям.
Сюжет
Жалоба
«Относимся к поликлинике № 17, всё её так хвалят, а в итоге узких специалистов нет, приходится ждать от 2 — 10 месяцев запись к таким врачам. Детский кардиолог, детский гастроэнтеролог, травмотолог — это из более наболевших, так как таких врачей просто нет в поликлинике». — написала тюменка.

Она оказалась далеко не единственной, кто столкнулся с нехваткой узких специалистов в данном медицинском учреждении.Сразу несколько подписчиков в комментариях рассказали, что в поликлинике было проблематично сделать УЗИ сердца. Однако некоторых, несмотря на небольшие сложности, все здесь устраивает.

«Относимся к 17-й поликлинике. Запись к узким специалистам ждали максимум 2 месяца. И то, потому что я просила к определенному врачу, так как другая мне не нравится. УЗИ сердца сделали через месяц. Педиатр не меняется. К другим ходим, только если она в отпуске или на больничном», — рассказала в комментариях другая местная жительница.

Тюменцам поступил ответ от специалистов медучреждения.

«К указанным детским специалистам, согласно маршрутизации, ГП№17 направляет пациентов в стороннее медучреждение, в зависимости от загруженности их расписания. Для поликлиники выделяются слоты, срок записи зависит от этого. Тем не менее всегда все вопросы решаются лечащим врачом в индивидуальном порядке, в зависимости от состояния пациента, диагноза, показаний и других факторов. Есть возможность проводить телемедицинские консультации, если есть экстренная потребность в получении мнения узкого специалиста», — пояснила пресс-секретарь поликлиники № 17.

Ранее мы сообщали, что наши читатели жаловались на состояние парадного входа в поликлинику № 4.

Стройматериалы и мусор лежат около входа в поликлинику №4 города Тюмени
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Поликлиника#Поликлиника № 17#Врачи#Пациенты#Больные#Жалоба#Тюменцы
Подпишитесь
«После общения с приставами остался без зубов»: как у дедушки отняли внучку
Сегодня, 10:19
Депутат Госдумы РФ попросил обеспечить экипировкой мобилизованных тюменцев. Видео
Сегодня, 12:24
Злоумышленников, ограбивших тюменцев на 15 млн рублей, будут судить в Екатеринбурге
Сегодня, 11:58
«Работаешь за пятерых — получаешь копейки»: каково работать в Мостострой-11
Сегодня, 11:18
Прокуратура Тюменской области разберется в нападении собаки на 2-летнего малыша
Сегодня, 09:59
В Тюмени перекроют движение машин на улице Пригородной с 10 по 22 февраля
Сегодня, 10:53