«Запись к узким специалистам ждали 2 месяца»: тюменцы жалуются на поликлинику

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
«Относимся к поликлинике № 17, всё её так хвалят, а в итоге узких специалистов нет, приходится ждать от 2 — 10 месяцев запись к таким врачам. Детский кардиолог, детский гастроэнтеролог, травмотолог — это из более наболевших, так как таких врачей просто нет в поликлинике». — написала тюменка.
Она оказалась далеко не единственной, кто столкнулся с нехваткой узких специалистов в данном медицинском учреждении.Сразу несколько подписчиков в комментариях рассказали, что в поликлинике было проблематично сделать УЗИ сердца. Однако некоторых, несмотря на небольшие сложности, все здесь устраивает.
«Относимся к 17-й поликлинике. Запись к узким специалистам ждали максимум 2 месяца. И то, потому что я просила к определенному врачу, так как другая мне не нравится. УЗИ сердца сделали через месяц. Педиатр не меняется. К другим ходим, только если она в отпуске или на больничном», — рассказала в комментариях другая местная жительница.
Тюменцам поступил ответ от специалистов медучреждения.
«К указанным детским специалистам, согласно маршрутизации, ГП№17 направляет пациентов в стороннее медучреждение, в зависимости от загруженности их расписания. Для поликлиники выделяются слоты, срок записи зависит от этого. Тем не менее всегда все вопросы решаются лечащим врачом в индивидуальном порядке, в зависимости от состояния пациента, диагноза, показаний и других факторов. Есть возможность проводить телемедицинские консультации, если есть экстренная потребность в получении мнения узкого специалиста», — пояснила пресс-секретарь поликлиники № 17.
Ранее мы сообщали, что наши читатели жаловались на состояние парадного входа в поликлинику № 4.