Закончился бензин: На трассе Тюмень — Омск инспекторы 20 километров буксировали BMW

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
«Необычный ракурс: сотрудники ГИБДД из с. Омутинское на трассе Тюмень — Омск тащат на тросу сломавшийся автомобиль», — сообщает подписчик паблика «Тюмень на хайпе».
Автомобиль 38-летнего тюменца из поселка Голышманово буксировали 20 километров.
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера днём на улице 30 лет Победы, 45 в опору освещения врезалась Lada. За рулём находился 19-летний водитель без прав, проводится проверка.