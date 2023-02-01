Закончился бензин: На трассе Тюмень — Омск инспекторы 20 километров буксировали BMW

На трассе Тюмень — Омск инспекторы ГИБДД 20 километров буксировали BMW из-за бензина

По данным паблика «Тюмень на хайпе», сегодня на трассе Тюмень — Омск сотрудники ГИБДД отбуксировали автомобиль BMW до ближайшей заправки. В машине закончился бензин.