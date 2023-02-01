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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Закончился бензин: На трассе Тюмень — Омск инспекторы 20 километров буксировали BMW

1 февраля 2023, 11:08
Фото: Скрин паблика Тюмень на хайпе

На трассе Тюмень — Омск инспекторы ГИБДД 20 километров буксировали BMW из-за бензина

По данным паблика «Тюмень на хайпе», сегодня на трассе Тюмень — Омск сотрудники ГИБДД отбуксировали автомобиль BMW до ближайшей заправки. В машине закончился бензин.
«Необычный ракурс: сотрудники ГИБДД из с. Омутинское на трассе Тюмень — Омск тащат на тросу сломавшийся автомобиль», — сообщает подписчик паблика «Тюмень на хайпе».

Автомобиль 38-летнего тюменца из поселка Голышманово буксировали 20 километров.

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера днём на улице 30 лет Победы, 45 в опору освещения врезалась Lada. За рулём находился 19-летний водитель без прав, проводится проверка.

В Тюмени 19-летний водитель-бесправник попал в аварию. Есть пострадавшие
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюменцы#Водители#Жалобы#Дороги#Безопасность на дорогах
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