Заинтересовались китайской валютой: тюменцы увеличили сбережения в юанях в десятки

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Всего на данный момент жители Тюменской области хранят в Сбербанке на вкладах и счетах в юанях порядка 100 млн рублей.
«В 2022 году наши клиенты стали сокращать сбережения в долларах и евро, при этом количество счетов и вкладов в китайской валюте выросло в разы, а объем инвестиций – в десятки раз. Юань стал альтернативой традиционным валютам, и многие инвесторы используют его для диверсификации накоплений», - Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:
Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«Китайский юань поднялся на третью строчку по оборотам среди клиентов. Объёмы безналичной покупки юаня среди розничных клиентов Сбера в регионе выросли в 34 раза по сравнению с 2021 годом».