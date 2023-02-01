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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Заинтересовались китайской валютой: тюменцы увеличили сбережения в юанях в десятки

1 февраля 2023, 11:37
Фото: ПАО "Сбербанк"

Заинтересовались китайской валютой: тюменцы увеличили сбережения в юанях в десятки

Жители Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) заинтересовались китайской валютой. За 2022 год количество текущих счетов и вкладов частных клиентов, открытых в юанях в Сбербанке, выросло в 6 раз. Объем вложений превысил 87 млн рублей.

Всего на данный момент жители Тюменской области хранят в Сбербанке на вкладах и счетах в юанях порядка 100 млн рублей.

«В 2022 году наши клиенты стали сокращать сбережения в долларах и евро, при этом количество счетов и вкладов в китайской валюте выросло в разы, а объем инвестиций – в десятки раз. Юань стал альтернативой традиционным валютам, и многие инвесторы используют его для диверсификации накоплений», - Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Китайский юань поднялся на третью строчку по оборотам среди клиентов. Объёмы безналичной покупки юаня среди розничных клиентов Сбера в регионе выросли в 34 раза по сравнению с 2021 годом».
#Алиса Вернер#Банк#Валюта#Курс валюта
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