Заинтересовались китайской валютой: тюменцы увеличили сбережения в юанях в десятки

Жители Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) заинтересовались китайской валютой. За 2022 год количество текущих счетов и вкладов частных клиентов, открытых в юанях в Сбербанке, выросло в 6 раз. Объем вложений превысил 87 млн рублей.