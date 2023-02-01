Врач рассказала о показаниях для сдачи анализа крови на глюкозу

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Кроме того, эксперт отметила, что все перечисленные симптомы могут указывать на сахарный диабет второго типа, который является хроническим заболеванием, при котором на фоне нарушения действия инсулина, растет уровень глюкозы в крови. О бэтом пишет NEWS.ru.
«Жажда, частые мочеиспускания, зуд в паховой области, так как при достижении определенного порога в крови глюкоза начинает выделяться с мочой, раздражая кожу паховой области, увеличение или снижение массы тела, снижение иммунитета, склонность к воспалительным и грибковым заболеваниям говорят о необходимости срочно сдать кровь на сахар», — подчеркнула Щербакова.
В таком случае, назначаются сахароснижающие препараты, которые имеют разный механизм действия: некоторые увеличивают выработку инсулина (гормон, снижающий уровень сахара в крови), другие влияют на восприимчивость клеток к глюкозе и повышают ее захват клетками. В ряде случаях, при затяжном течении сахарного диабета второго типа, врачи назначают инсулины, рассказала эксперт.