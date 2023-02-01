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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Врач рассказала о показаниях для сдачи анализа крови на глюкозу

1 февраля 2023, 15:13
Фото: pxhere.com
Врач-эндокринолог Лариса Щербакова считает, что если у человека появилась сильная жажда, частые позывы к мочеиспусканию, зуд в области паха, а также изменился вес, то необходимо срочно сдать кровь на анализ для определения уровня глюкозы.

Кроме того, эксперт отметила, что все перечисленные симптомы могут указывать на сахарный диабет второго типа, который является хроническим заболеванием, при котором на фоне нарушения действия инсулина, растет уровень глюкозы в крови. О бэтом пишет NEWS.ru.

«Жажда, частые мочеиспускания, зуд в паховой области, так как при достижении определенного порога в крови глюкоза начинает выделяться с мочой, раздражая кожу паховой области, увеличение или снижение массы тела, снижение иммунитета, склонность к воспалительным и грибковым заболеваниям говорят о необходимости срочно сдать кровь на сахар», — подчеркнула Щербакова.

В таком случае, назначаются сахароснижающие препараты, которые имеют разный механизм действия: некоторые увеличивают выработку инсулина (гормон, снижающий уровень сахара в крови), другие влияют на восприимчивость клеток к глюкозе и повышают ее захват клетками. В ряде случаях, при затяжном течении сахарного диабета второго типа, врачи назначают инсулины, рассказала эксперт.

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